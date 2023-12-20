Протеже Турчака стал вторым человеком в заксобрании Челябинской области

Первым зампредседателя заксобрания Челябинской области избрали экс-главу региональной организации «Единой России» Дениса Моисеева, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. Решение приняли 21 декабря, когда Моисеев находился в командировке в Херсонской области.
«Поименное открытое голосование завершено. Моисеев Денис Александрович избран первым заместителем председателя законодательного собрания единогласно», — подвел итог председательствующий Олег Гербер.
С октября 2022 года Моисеев находится в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что Моисеев останется в Херсоне до марта 2024 года, то есть до завершения голосования на выборах президента.
В штат ЗСО его ввели 12 декабря, для чего Моисееву пришлось покинуть должность исполнительного секретаря реготделения партии. Спустя неделю на съезде единороссов в Москве функционера избрали в Генсовет «Единой России» наряду с челябинским губернатором Алексеем Текслером.
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