20 декабря 2023

Ветераны пермского ЗиД просят ФНС снять конкурсного управляющего

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, завод дзержинского, барельеф дзержинского, памятник дзержинскому
Ветераны ЗиД считают, что конкурсный управляющий не соответствует занимаемой должности Фото:

В Перми ветераны находящегося в процедуре банкротства завода имени Дзержинского (ЗиД) потребовали, чтобы ФНС через суд отстранила конкурсного управляющего Льва Шляпина. Они считают, что он не соответствует занимаемой должности.

«Обращаемся с требованием, чтобы уполномоченный орган, каким является УФНС России по Пермскому краю, подал заявление в арбитражный суд от имени ФНС об отстранении конкурсного управляющего ЗиД Льва Шляпина. Как основной кредитор завода и сторона по делу ФНС вправе инициировать процесс», — говорится в обращении ветеранов.

Заявление в налоговую инспекцию стало реакцией на ответ на предыдущее обращение ветеранов. Ранее они просили прокуратуру проверить Льва Шляпина на соответствие занимаемой должности. Заявление надзорный орган перенаправил в Росреестр, где пояснили, что отстранить конкурсного управляющего можно в том случае, если будут установлены причины, по которым он не может быть утвержден в этом качестве. Подать заявление в суд при этом вправе избранный работниками завода представитель. В итоге ветераны решили заручиться в этом деле помощью ФНС. Их заявление было принято и зарегистрировано.

Лев Шляпин был назначен конкурсным управляющим находящегося в процедуре банкротства пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» осенью 2020 года. В августе 2022 года Шляпин выставил имущественный комплекс предприятия на продажу за 4 млрд рублей. Через год цена лота снизилась в 5,5 раза, а завод купила столичная компания ПСК «Спецпректстрой». Позже торги приостановили по иску Генпрокуратуры РФ.

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В Перми ветераны находящегося в процедуре банкротства завода имени Дзержинского (ЗиД) потребовали, чтобы ФНС через суд отстранила конкурсного управляющего Льва Шляпина. Они считают, что он не соответствует занимаемой должности. «Обращаемся с требованием, чтобы уполномоченный орган, каким является УФНС России по Пермскому краю, подал заявление в арбитражный суд от имени ФНС об отстранении конкурсного управляющего ЗиД Льва Шляпина. Как основной кредитор завода и сторона по делу ФНС вправе инициировать процесс», — говорится в обращении ветеранов. Заявление в налоговую инспекцию стало реакцией на ответ на предыдущее обращение ветеранов. Ранее они просили прокуратуру проверить Льва Шляпина на соответствие занимаемой должности. Заявление надзорный орган перенаправил в Росреестр, где пояснили, что отстранить конкурсного управляющего можно в том случае, если будут установлены причины, по которым он не может быть утвержден в этом качестве. Подать заявление в суд при этом вправе избранный работниками завода представитель. В итоге ветераны решили заручиться в этом деле помощью ФНС. Их заявление было принято и зарегистрировано. Лев Шляпин был назначен конкурсным управляющим находящегося в процедуре банкротства пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» осенью 2020 года. В августе 2022 года Шляпин выставил имущественный комплекс предприятия на продажу за 4 млрд рублей. Через год цена лота снизилась в 5,5 раза, а завод купила столичная компания ПСК «Спецпректстрой». Позже торги приостановили по иску Генпрокуратуры РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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