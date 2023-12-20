20 декабря 2023

Жительница ЯНАО получила реальный срок за регистрацию мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
За фиктивную прописку мигрантов женщина получила два месяца лишения свободы Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) вынесен приговор в отношении женщины, которая за вознаграждение в 12 тысяч рублей оформила фиктивную прописку жителей Таджикистана. Приговор — два месяца лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Местная жительница с целью получения материальной выгоды фиктивно поставила на учет по месту пребывания трех иностранных граждан Республики Таджикистан. За оказанные услуги ею получено вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокурор города Лабытнанги направил в суд иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Суд удовлетворил требования прокурора, в доход страны с осужденной взысканы 12 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Салехарда (ЯНАО) зарабатывала на незаконной регистрации иностранных граждан у себя в квартире. Она зарегистрировала 36 мигрантов из Республики Беларусь.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) вынесен приговор в отношении женщины, которая за вознаграждение в 12 тысяч рублей оформила фиктивную прописку жителей Таджикистана. Приговор — два месяца лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Местная жительница с целью получения материальной выгоды фиктивно поставила на учет по месту пребывания трех иностранных граждан Республики Таджикистан. За оказанные услуги ею получено вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации)», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Кроме того, прокурор города Лабытнанги направил в суд иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Суд удовлетворил требования прокурора, в доход страны с осужденной взысканы 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Салехарда (ЯНАО) зарабатывала на незаконной регистрации иностранных граждан у себя в квартире. Она зарегистрировала 36 мигрантов из Республики Беларусь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...