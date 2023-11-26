26 ноября 2023

В Перми билеты на балет «Щелкунчик» можно купить за 250 рублей

Балет «Щелкунчик» в Перми поставит хореографическая студия гимназии Дягилева
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, дом народного творчества губерния, дворец культуры гознак
Недорогого «Щелкунчика» покажут на сцене ПДНТ «Губерния» Фото:

Популярный предновогодний балет «Щелкунчик» в Перми можно будет увидеть не только на сцене театра оперы и балета, но и в ПДНТ «Губерния». Здесь его поставит хореографическая студия «Вдохновение» гимназии имени Дягилева. Билеты стоят 250 рублей.

«В рождественские и новогодние дни во всех театрах мира идет спектакль „Щелкунчик“. И уже скоро на сцену Пермского дома народного творчества выйдут юные артисты хореографической студии „Вдохновение“ гимназии имени С. П. Дягилева, чтобы станцевать волшебную и любимую сказку „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале «Губернии». На сервисе «Яндекс Афиша» указана стоимость билетов в 250 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что взрослый спектакль «Щелкунчик» представят на сцене театра оперы и балета. Билеты на шоу стоят до 17 тысяч рублей, но большинство уже раскуплено. Дирекция театра сообщала о возросшей активности мошенников, которые торгуют фальшивыми билетами в интернете.

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Популярный предновогодний балет «Щелкунчик» в Перми можно будет увидеть не только на сцене театра оперы и балета, но и в ПДНТ «Губерния». Здесь его поставит хореографическая студия «Вдохновение» гимназии имени Дягилева. Билеты стоят 250 рублей. «В рождественские и новогодние дни во всех театрах мира идет спектакль „Щелкунчик“. И уже скоро на сцену Пермского дома народного творчества выйдут юные артисты хореографической студии „Вдохновение“ гимназии имени С. П. Дягилева, чтобы станцевать волшебную и любимую сказку „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале «Губернии». На сервисе «Яндекс Афиша» указана стоимость билетов в 250 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что взрослый спектакль «Щелкунчик» представят на сцене театра оперы и балета. Билеты на шоу стоят до 17 тысяч рублей, но большинство уже раскуплено. Дирекция театра сообщала о возросшей активности мошенников, которые торгуют фальшивыми билетами в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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