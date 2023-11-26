В Перми билеты на балет «Щелкунчик» можно купить за 250 рублей

Балет «Щелкунчик» в Перми поставит хореографическая студия гимназии Дягилева

27 ноября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Недорогого «Щелкунчика» покажут на сцене ПДНТ «Губерния» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Популярный предновогодний балет «Щелкунчик» в Перми можно будет увидеть не только на сцене театра оперы и балета, но и в ПДНТ «Губерния». Здесь его поставит хореографическая студия «Вдохновение» гимназии имени Дягилева. Билеты стоят 250 рублей. «В рождественские и новогодние дни во всех театрах мира идет спектакль „Щелкунчик“. И уже скоро на сцену Пермского дома народного творчества выйдут юные артисты хореографической студии „Вдохновение“ гимназии имени С. П. Дягилева, чтобы станцевать волшебную и любимую сказку „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале «Губернии». На сервисе «Яндекс Афиша» указана стоимость билетов в 250 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что взрослый спектакль «Щелкунчик» представят на сцене театра оперы и балета. Билеты на шоу стоят до 17 тысяч рублей, но большинство уже раскуплено. Дирекция театра сообщала о возросшей активности мошенников, которые торгуют фальшивыми билетами в интернете.

Популярный предновогодний балет «Щелкунчик» в Перми можно будет увидеть не только на сцене театра оперы и балета, но и в ПДНТ «Губерния». Здесь его поставит хореографическая студия «Вдохновение» гимназии имени Дягилева. Билеты стоят 250 рублей. «В рождественские и новогодние дни во всех театрах мира идет спектакль „Щелкунчик“. И уже скоро на сцену Пермского дома народного творчества выйдут юные артисты хореографической студии „Вдохновение“ гимназии имени С. П. Дягилева, чтобы станцевать волшебную и любимую сказку „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале «Губернии». На сервисе «Яндекс Афиша» указана стоимость билетов в 250 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что взрослый спектакль «Щелкунчик» представят на сцене театра оперы и балета. Билеты на шоу стоят до 17 тысяч рублей, но большинство уже раскуплено. Дирекция театра сообщала о возросшей активности мошенников, которые торгуют фальшивыми билетами в интернете.