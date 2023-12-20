20 декабря 2023

На похороны 14-летнего мальчика в Первоуральск приехали из Федерации бокса России. Фото

На похороны 14-летнего мальчика в Первоуральск приехали из Федерации бокса РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоуральск 21 декабря простился с юным боксером
Первоуральск 21 декабря простился с юным боксером Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Проститься с 14-летним спортсменом, который умер после спарринга на соревнованиях в Первоуральске, приехал руководитель дирекции Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев. Также на похоронах присутствовал председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, передает корреспондент URA.RU.

«Денег [на сопровождение врачей на соревнованиях] повсеместно не хватает. В каждом втором маленьком городе напряг с каретами скорой помощи. Они [медики] не могут снять [бригаду] с района и посадить на мероприятие. То есть врача могут посадить с чемоданом своим, но чтобы поставить автомобиль — нет», — отметил в разговоре с журналистом Кайгородов.

Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный боксер участвовал в поединке, пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале.

Когда прибыла скорая, то не сразу смогла попасть на территорию: дорогу машине преграждал шлагбаум, который пришлось сломать. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Сегодня Первоуральск прощается с юным спортсменом.

Представители возложили от Федерации бокса венок
Представители возложили от Федерации бокса венок
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Мальчика провожали в последний путь одноклассники и друзья
Мальчика провожали в последний путь одноклассники и друзья
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Смерть 14-летнего боксера стала трагедией для города
Смерть 14-летнего боксера стала трагедией для города
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Тимофея запомнят как мужественного спортсмена
Тимофея запомнят как мужественного спортсмена
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Проститься с 14-летним спортсменом, который умер после спарринга на соревнованиях в Первоуральске, приехал руководитель дирекции Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев. Также на похоронах присутствовал председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, передает корреспондент URA.RU. «Денег [на сопровождение врачей на соревнованиях] повсеместно не хватает. В каждом втором маленьком городе напряг с каретами скорой помощи. Они [медики] не могут снять [бригаду] с района и посадить на мероприятие. То есть врача могут посадить с чемоданом своим, но чтобы поставить автомобиль — нет», — отметил в разговоре с журналистом Кайгородов. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный боксер участвовал в поединке, пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Когда прибыла скорая, то не сразу смогла попасть на территорию: дорогу машине преграждал шлагбаум, который пришлось сломать. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Сегодня Первоуральск прощается с юным спортсменом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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