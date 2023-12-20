На похороны 14-летнего мальчика в Первоуральск приехали из Федерации бокса России. Фото

На похороны 14-летнего мальчика в Первоуральск приехали из Федерации бокса РФ

21 декабря 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Первоуральск 21 декабря простился с юным боксером Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске Проститься с 14-летним спортсменом, который умер после спарринга на соревнованиях в Первоуральске, приехал руководитель дирекции Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев. Также на похоронах присутствовал председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, передает корреспондент URA.RU. «Денег [на сопровождение врачей на соревнованиях] повсеместно не хватает. В каждом втором маленьком городе напряг с каретами скорой помощи. Они [медики] не могут снять [бригаду] с района и посадить на мероприятие. То есть врача могут посадить с чемоданом своим, но чтобы поставить автомобиль — нет», — отметил в разговоре с журналистом Кайгородов. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный боксер участвовал в поединке, пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Когда прибыла скорая, то не сразу смогла попасть на территорию: дорогу машине преграждал шлагбаум, который пришлось сломать. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Сегодня Первоуральск прощается с юным спортсменом. Представители возложили от Федерации бокса венок Фото: Илья Московец © URA.RU Мальчика провожали в последний путь одноклассники и друзья Фото: Илья Московец © URA.RU Смерть 14-летнего боксера стала трагедией для города Фото: Илья Московец © URA.RU Тимофея запомнят как мужественного спортсмена Фото: Илья Московец © URA.RU

Проститься с 14-летним спортсменом, который умер после спарринга на соревнованиях в Первоуральске, приехал руководитель дирекции Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев. Также на похоронах присутствовал председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, передает корреспондент URA.RU. «Денег [на сопровождение врачей на соревнованиях] повсеместно не хватает. В каждом втором маленьком городе напряг с каретами скорой помощи. Они [медики] не могут снять [бригаду] с района и посадить на мероприятие. То есть врача могут посадить с чемоданом своим, но чтобы поставить автомобиль — нет», — отметил в разговоре с журналистом Кайгородов. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный боксер участвовал в поединке, пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Когда прибыла скорая, то не сразу смогла попасть на территорию: дорогу машине преграждал шлагбаум, который пришлось сломать. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Сегодня Первоуральск прощается с юным спортсменом.