В Пермском крае вынесли приговор пенсионерке, которая сожгла семь домов

21 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Суд учел раскаяние и положительную характеристику виновной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Пермском крае приговорил к шести месяцам ограничения свободы пенсионерку из деревни Горки Косинского округа. Она весной 2023 года сжигала мусор на своем участке, а распространившийся огонь уничтожил семь соседних домов. Женщину признали виновной по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». «Признать Мизеву Валентину Леонидовну виновной в совершении преступления по статье 168 УК РФ. Назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы Косинского муниципального округа Пермского края, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа. Возложить на нее обязанность являться в полицию один раз в месяц для регистрации», — гласит приговор, опубликованный на сайте судебного участка № 1 Косинского судебного района Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар случился в деревне Горки 20 апреля. По данным суда, ущерб оценили в 4 млн 591 тысячу 539 рублей. Без жилья и вещей тогда остались 18 человек, среди которых семь детей.

Суд в Пермском крае приговорил к шести месяцам ограничения свободы пенсионерку из деревни Горки Косинского округа. Она весной 2023 года сжигала мусор на своем участке, а распространившийся огонь уничтожил семь соседних домов. Женщину признали виновной по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». «Признать Мизеву Валентину Леонидовну виновной в совершении преступления по статье 168 УК РФ. Назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы Косинского муниципального округа Пермского края, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа. Возложить на нее обязанность являться в полицию один раз в месяц для регистрации», — гласит приговор, опубликованный на сайте судебного участка № 1 Косинского судебного района Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар случился в деревне Горки 20 апреля. По данным суда, ущерб оценили в 4 млн 591 тысячу 539 рублей. Без жилья и вещей тогда остались 18 человек, среди которых семь детей.