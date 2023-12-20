20 декабря 2023

В Пермском крае вынесли приговор пенсионерке, которая сожгла семь домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Суд учел раскаяние и положительную характеристику виновной Фото:

Суд в Пермском крае приговорил к шести месяцам ограничения свободы пенсионерку из деревни Горки Косинского округа. Она весной 2023 года сжигала мусор на своем участке, а распространившийся огонь уничтожил семь соседних домов. Женщину признали виновной по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

«Признать Мизеву Валентину Леонидовну виновной в совершении преступления по статье 168 УК РФ. Назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы Косинского муниципального округа Пермского края, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа. Возложить на нее обязанность являться в полицию один раз в месяц для регистрации», — гласит приговор, опубликованный на сайте судебного участка № 1 Косинского судебного района Пермского края.

Как ранее рассказывало URA.RU, пожар случился в деревне Горки 20 апреля. По данным суда, ущерб оценили в 4 млн 591 тысячу 539 рублей. Без жилья и вещей тогда остались 18 человек, среди которых семь детей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Пермском крае приговорил к шести месяцам ограничения свободы пенсионерку из деревни Горки Косинского округа. Она весной 2023 года сжигала мусор на своем участке, а распространившийся огонь уничтожил семь соседних домов. Женщину признали виновной по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». «Признать Мизеву Валентину Леонидовну виновной в совершении преступления по статье 168 УК РФ. Назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы Косинского муниципального округа Пермского края, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа. Возложить на нее обязанность являться в полицию один раз в месяц для регистрации», — гласит приговор, опубликованный на сайте судебного участка № 1 Косинского судебного района Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар случился в деревне Горки 20 апреля. По данным суда, ущерб оценили в 4 млн 591 тысячу 539 рублей. Без жилья и вещей тогда остались 18 человек, среди которых семь детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...