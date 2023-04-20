Власти объявили сбор помощи семьям из сгоревших в пермской деревне домов

21 апреля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Пожар оставил без крова 18 человек (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU После пожара, который уничтожил семь домов деревни Горки Пермского края власти объявили сбор помощи пострадавшим. Без жилья и веще остались 18 человек, среди которых семь детей. «Администрация Косинского муниципального округа обращается ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь погорельцам, которые потеряли в огне буквально все. Помощь можно оказать продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями, посудой, мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, денежными средствами и т. д.» — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Сбор вещей осуществляется в администрациях села Коса и близлежащих деревень и поселков. Ранее URA.RU рассказывало, что массовый пожар произошел из-за неосторожности местной жительницы, которая на своем участке жгла мусор и траву.

После пожара, который уничтожил семь домов деревни Горки Пермского края власти объявили сбор помощи пострадавшим. Без жилья и веще остались 18 человек, среди которых семь детей. «Администрация Косинского муниципального округа обращается ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь погорельцам, которые потеряли в огне буквально все. Помощь можно оказать продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями, посудой, мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, денежными средствами и т. д.» — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Сбор вещей осуществляется в администрациях села Коса и близлежащих деревень и поселков. Ранее URA.RU рассказывало, что массовый пожар произошел из-за неосторожности местной жительницы, которая на своем участке жгла мусор и траву.