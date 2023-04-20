20 апреля 2023

Власти объявили сбор помощи семьям из сгоревших в пермской деревне домов

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п.Майкор, Юсьвинский район, Пермский край, дом, пепелище, весна, пожар в деревне
Пожар оставил без крова 18 человек (архивное фото) Фото:

После пожара, который уничтожил семь домов деревни Горки Пермского края власти объявили сбор помощи пострадавшим. Без жилья и веще остались 18 человек, среди которых семь детей.

«Администрация Косинского муниципального округа обращается ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь погорельцам, которые потеряли в огне буквально все. Помощь можно оказать продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями, посудой, мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, денежными средствами и т. д.» — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сбор вещей осуществляется в администрациях села Коса и близлежащих деревень и поселков. Ранее URA.RU рассказывало, что массовый пожар произошел из-за неосторожности местной жительницы, которая на своем участке жгла мусор и траву.

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После пожара, который уничтожил семь домов деревни Горки Пермского края власти объявили сбор помощи пострадавшим. Без жилья и веще остались 18 человек, среди которых семь детей. «Администрация Косинского муниципального округа обращается ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь погорельцам, которые потеряли в огне буквально все. Помощь можно оказать продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями, посудой, мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, денежными средствами и т. д.» — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Сбор вещей осуществляется в администрациях села Коса и близлежащих деревень и поселков. Ранее URA.RU рассказывало, что массовый пожар произошел из-за неосторожности местной жительницы, которая на своем участке жгла мусор и траву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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