20 декабря 2023

Курганец протащил полицейского на капоте машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Ханты-Мансийск, зима, автомобиль, дворники, машина в снегу
Мужчина, совершивший наезд на сотрудника полиции, был ранее судим (архивное фото) Фото:

Курганец в попытке сбежать от полицейских наехал на одного из них, нанеся оперативнику увечья. После этого злоумышленник скрылся. Мужчина подозревался в оборудовании тайников с наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства.

«Когда сотрудники полиции осуществляли обследование участков местности, вблизи ими был замечен мужчина, ищущий „закладку“. Один из оперуполномоченных представился гражданину и потребовал оставаться на месте, однако тот побежал к своему автомобилю. Полицейскими было принято решение задержать его. Проигнорировав законные требования об остановке, мужчина начал движение на автомобиле и наехал на оперативника, после чего скрылся», — сообщила пресс-служба УМВД.

Для задержания мужчины были задействованы все наружные наряды. Когда мужчину доставили в отдел полиции, дорожно-патрульная служба составила административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также за то, что он уехал с места ДТП.

Согласно информации СУ СК РФ по Курганской области с сайта ведомства, 34-летний курганец, который ранее был судим, привлечен к уголовной ответственности. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

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Курганец в попытке сбежать от полицейских наехал на одного из них, нанеся оперативнику увечья. После этого злоумышленник скрылся. Мужчина подозревался в оборудовании тайников с наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. «Когда сотрудники полиции осуществляли обследование участков местности, вблизи ими был замечен мужчина, ищущий „закладку“. Один из оперуполномоченных представился гражданину и потребовал оставаться на месте, однако тот побежал к своему автомобилю. Полицейскими было принято решение задержать его. Проигнорировав законные требования об остановке, мужчина начал движение на автомобиле и наехал на оперативника, после чего скрылся», — сообщила пресс-служба УМВД. Для задержания мужчины были задействованы все наружные наряды. Когда мужчину доставили в отдел полиции, дорожно-патрульная служба составила административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также за то, что он уехал с места ДТП. Согласно информации СУ СК РФ по Курганской области с сайта ведомства, 34-летний курганец, который ранее был судим, привлечен к уголовной ответственности. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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