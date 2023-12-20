Курганец протащил полицейского на капоте машины

21 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Мужчина, совершивший наезд на сотрудника полиции, был ранее судим (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Курганец в попытке сбежать от полицейских наехал на одного из них, нанеся оперативнику увечья. После этого злоумышленник скрылся. Мужчина подозревался в оборудовании тайников с наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. «Когда сотрудники полиции осуществляли обследование участков местности, вблизи ими был замечен мужчина, ищущий „закладку“. Один из оперуполномоченных представился гражданину и потребовал оставаться на месте, однако тот побежал к своему автомобилю. Полицейскими было принято решение задержать его. Проигнорировав законные требования об остановке, мужчина начал движение на автомобиле и наехал на оперативника, после чего скрылся», — сообщила пресс-служба УМВД. Для задержания мужчины были задействованы все наружные наряды. Когда мужчину доставили в отдел полиции, дорожно-патрульная служба составила административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также за то, что он уехал с места ДТП. Согласно информации СУ СК РФ по Курганской области с сайта ведомства, 34-летний курганец, который ранее был судим, привлечен к уголовной ответственности. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Курганец в попытке сбежать от полицейских наехал на одного из них, нанеся оперативнику увечья. После этого злоумышленник скрылся. Мужчина подозревался в оборудовании тайников с наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. «Когда сотрудники полиции осуществляли обследование участков местности, вблизи ими был замечен мужчина, ищущий „закладку“. Один из оперуполномоченных представился гражданину и потребовал оставаться на месте, однако тот побежал к своему автомобилю. Полицейскими было принято решение задержать его. Проигнорировав законные требования об остановке, мужчина начал движение на автомобиле и наехал на оперативника, после чего скрылся», — сообщила пресс-служба УМВД. Для задержания мужчины были задействованы все наружные наряды. Когда мужчину доставили в отдел полиции, дорожно-патрульная служба составила административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также за то, что он уехал с места ДТП. Согласно информации СУ СК РФ по Курганской области с сайта ведомства, 34-летний курганец, который ранее был судим, привлечен к уголовной ответственности. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.