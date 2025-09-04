Уиткофф: Трамп все еще хочет встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для проведения трехстороннего саммита с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп привержен изучению всех возможностей для установления мира в регионе. Об этом сообщает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Трамп по-прежнему привержен изучению всех возможностей установления мира на Украине. Он остается открытым для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским», — приводит слова Уиткоффа The Wall Street Journal.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уже сообщала о планах Трампа провести трехсторонний саммит с участием России, США и Украины, однако сроки и условия встречи не уточнялись. Ранее также отмечалось, что одна из подобных встреч была запланирована на 15 августа, но без приглашения Зеленского, что вызвало обеспокоенность Киева и обсуждение возможных территориальных уступок.
