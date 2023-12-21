Ural Mash: мама погибшей в поезде девочки обвинила руководство тюменского лагеря

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Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, рельсы, зима, вагон, вокзал, ржд
Мать погибшей утверждает, что руководство лагеря халатно отнеслось к вспышке инфекции среди детей Фото:
новость из сюжета
Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Мать погибшей в поезде Тюмень — Адлер девочки обвинила руководство тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали дети, в смерти ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа.

«Вчера нам в telegram прислали голосовое сообщение, что у ребенка поднялась высокая температура 39,2. Потом мы спрашивали, после обеда написали, что температуру сбили. И потом позвонили сообщили, что дитя нету. <…> Она (погибшая девочка — прим. ред.) мне звонила на третий день, сказала, что там ребенок заболел, тоже температура. На это не обратили внимания. Когда начали другие дети заболевать, дочь переселили в изолятор. Руководство халатно относилось», — приводит telegram-канал слова мамы погибшей девочки.

Корреспондент агентства попытался связаться с лагерем. Там повторно отказались комментировать произошедшее.

В поезде Тюмень — Адлер среди детей, которые возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская ребячка», произошла вспышка гриппа А. Более 100 школьников сняли с маршрута в Саратове. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась, из-за чего прокуратура возбудила уголовное дело. В лагере проводится служебное расследование, руководство утверждает, что дети уезжали из учреждения здоровыми.

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Мать погибшей в поезде Тюмень — Адлер девочки обвинила руководство тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали дети, в смерти ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. «Вчера нам в telegram прислали голосовое сообщение, что у ребенка поднялась высокая температура 39,2. Потом мы спрашивали, после обеда написали, что температуру сбили. И потом позвонили сообщили, что дитя нету. <…> Она (погибшая девочка — прим. ред.) мне звонила на третий день, сказала, что там ребенок заболел, тоже температура. На это не обратили внимания. Когда начали другие дети заболевать, дочь переселили в изолятор. Руководство халатно относилось», — приводит telegram-канал слова мамы погибшей девочки. Корреспондент агентства попытался связаться с лагерем. Там повторно отказались комментировать произошедшее. В поезде Тюмень — Адлер среди детей, которые возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская ребячка», произошла вспышка гриппа А. Более 100 школьников сняли с маршрута в Саратове. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась, из-за чего прокуратура возбудила уголовное дело. В лагере проводится служебное расследование, руководство утверждает, что дети уезжали из учреждения здоровыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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