Ural Mash: мама погибшей в поезде девочки обвинила руководство тюменского лагеря

Мать погибшей утверждает, что руководство лагеря халатно отнеслось к вспышке инфекции среди детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать погибшей в поезде Тюмень — Адлер девочки обвинила руководство тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали дети, в смерти ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа.

«Вчера нам в telegram прислали голосовое сообщение, что у ребенка поднялась высокая температура 39,2. Потом мы спрашивали, после обеда написали, что температуру сбили. И потом позвонили сообщили, что дитя нету. <…> Она (погибшая девочка — прим. ред.) мне звонила на третий день, сказала, что там ребенок заболел, тоже температура. На это не обратили внимания. Когда начали другие дети заболевать, дочь переселили в изолятор. Руководство халатно относилось», — приводит telegram-канал слова мамы погибшей девочки.

Корреспондент агентства попытался связаться с лагерем. Там повторно отказались комментировать произошедшее.

В поезде Тюмень — Адлер среди детей, которые возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская ребячка», произошла вспышка гриппа А. Более 100 школьников сняли с маршрута в Саратове. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась, из-за чего прокуратура возбудила уголовное дело. В лагере проводится служебное расследование, руководство утверждает, что дети уезжали из учреждения здоровыми.