Новые детали гибели 14-летнего боксера в Первоуральске: была болезнь

Жена тренера: погибший юный боксер из Первоуральска имел заболевание

В причинах гибели подростка разбирается следствие Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Во время прощания с 14-летним боксером, который умер после соревнований в Первоуральске, выяснились новые подробности. Так, со слов жены тренера Тимофея Ш, у мальчика имелось «сопутствующее заболевание».

«Когда вызвали скорую, сначала приехала простая. Через 25 минут приехал реанимобиль. [Подростка] погрузили и увезли. Сначала в детской [реанимации] лежал, потом во взрослой, а потом вот… [умер]. Сопутствующее заболевание у него было», — сказала корреспонденту URA.RU супруга тренера, который был наставником юного спортсмена.

Жена другого тренера — Рината Мотыкова — рассказала, как спасали ребенка. Она присутствовала на состязаниях в зале и была свидетелем трагедии. Скорая, по ее словам, приехала за 20 минут (ранее директор центра, где проходил спарринг, говорила про семь минут). Мотыков кинулся спасать подростка, стал делать искусственное дыхание, а медсестра поливала голову холодной водой. В какой-то момент у Тимофея якобы пошла пена изо рта.

Юный боксер умер после соревнований 17 декабря — ему стало плохо прямо на ринге, медики не смогли спасти школьника. В СМИ появилось видео трагического боя, на котором видно, что парень пропустил несколько ударов в голову от соперника. 21 декабря Первоуральск простился с 14-летним спортсменом.