Прохожие опасаются падения ледяной глыбы, которая находится на краю крыши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, с крыши дома нависла ледяная глыба, которая может рухнуть на прохожих. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Оксана К.

«С крыш двухэтажек на [улице] Кирова свисают сосульки. Управляющей компании в этих домах нет, обслуживать крыши некому. Может произойти трагедия, и кто тогда за это ответит?» — поделилась с URA.RU жительница Копейска.

Местные жители уточнили, что глыба льда нависла над тротуаром, по которому люди идут к остановке общественного транспорта. Раньше в период оттепелей опасные участки огораживали сигнальной лентой. Сейчас проход свободен. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее синоптики предупреждали, что с 21 по 22 декабря в регион придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Кроме того, в области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица.

Ледяная глыба с сосульками нависла над тротуаром Сообщество «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-104264026_215076