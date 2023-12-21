В Копейске над пешеходами нависла глыба льда с сосульками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, зима, сосули, сосулька
Прохожие опасаются падения ледяной глыбы, которая находится на краю крыши Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, с крыши дома нависла ледяная глыба, которая может рухнуть на прохожих. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Оксана К.

«С крыш двухэтажек на [улице] Кирова свисают сосульки. Управляющей компании в этих домах нет, обслуживать крыши некому. Может произойти трагедия, и кто тогда за это ответит?» — поделилась с URA.RU жительница Копейска.

Местные жители уточнили, что глыба льда нависла над тротуаром, по которому люди идут к остановке общественного транспорта. Раньше в период оттепелей опасные участки огораживали сигнальной лентой. Сейчас проход свободен. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее синоптики предупреждали, что с 21 по 22 декабря в регион придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Кроме того, в области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица.

Ледяная глыба с сосульками нависла над тротуаром
Ледяная глыба с сосульками нависла над тротуаром
Рядом находится остановка общественного транспорта
Рядом находится остановка общественного транспорта

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, с крыши дома нависла ледяная глыба, которая может рухнуть на прохожих. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Оксана К. «С крыш двухэтажек на [улице] Кирова свисают сосульки. Управляющей компании в этих домах нет, обслуживать крыши некому. Может произойти трагедия, и кто тогда за это ответит?» — поделилась с URA.RU жительница Копейска. Местные жители уточнили, что глыба льда нависла над тротуаром, по которому люди идут к остановке общественного транспорта. Раньше в период оттепелей опасные участки огораживали сигнальной лентой. Сейчас проход свободен. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее синоптики предупреждали, что с 21 по 22 декабря в регион придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Кроме того, в области 21 декабря ожидаются дожди со снегом, снегопады и гололедица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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