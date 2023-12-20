Экс-главврача курганского онкодиспансера Сепиашвили оставляют без работы

21 декабря 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Гиви Сепиашвили 40 лет проработал онкологом в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили оставляют без работы по специальности, предлагая ему неподходящие вакансии. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте здравоохранения региона. «Гиви Сепиашвили после увольнения с должности главврача онкодиспансера до сих пор не работает по специальности. Ему предлагали только должности простого врача в городской больнице при том, что Гиви Георгиевич высококлассный хирург-онколог. Он хочет продолжить работу в своей сфере, помогать больным людям, делать то, что умеет делать отлично», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Гиви Сепиашвили уволился с должности и. о. главврача Курганского областного онкодиспансера по собственному желанию. От предложений работать в государственных медицинских организациях отказался. Предложений было несколько, но какие должности предлагались Сепиашвили в депздраве не уточнили. Получить комментарий у Гиви Сепиашвили по данному вопросу URA.RU оперативно не удалось. Депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. Находясь на руководящей должности, проводил операции, участвовал в консилиумах, передавал опыт молодым хирургам-онкологам. Он неоднократно заявлял, что лечить людей — дело его жизни, поэтому готов продолжить работу. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили оставляют без работы по специальности, предлагая ему неподходящие вакансии. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте здравоохранения региона. «Гиви Сепиашвили после увольнения с должности главврача онкодиспансера до сих пор не работает по специальности. Ему предлагали только должности простого врача в городской больнице при том, что Гиви Георгиевич высококлассный хирург-онколог. Он хочет продолжить работу в своей сфере, помогать больным людям, делать то, что умеет делать отлично», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Гиви Сепиашвили уволился с должности и. о. главврача Курганского областного онкодиспансера по собственному желанию. От предложений работать в государственных медицинских организациях отказался. Предложений было несколько, но какие должности предлагались Сепиашвили в депздраве не уточнили. Получить комментарий у Гиви Сепиашвили по данному вопросу URA.RU оперативно не удалось. Депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. Находясь на руководящей должности, проводил операции, участвовал в консилиумах, передавал опыт молодым хирургам-онкологам. Он неоднократно заявлял, что лечить людей — дело его жизни, поэтому готов продолжить работу. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».