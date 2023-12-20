Экс-главврача курганского онкодиспансера Сепиашвили оставляют без работы

Бывшего главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили оставляют без работы по специальности, предлагая ему неподходящие вакансии. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте здравоохранения региона.
«Гиви Сепиашвили после увольнения с должности главврача онкодиспансера до сих пор не работает по специальности. Ему предлагали только должности простого врача в городской больнице при том, что Гиви Георгиевич высококлассный хирург-онколог. Он хочет продолжить работу в своей сфере, помогать больным людям, делать то, что умеет делать отлично», — рассказал источник.
В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Гиви Сепиашвили уволился с должности и. о. главврача Курганского областного онкодиспансера по собственному желанию. От предложений работать в государственных медицинских организациях отказался. Предложений было несколько, но какие должности предлагались Сепиашвили в депздраве не уточнили. Получить комментарий у Гиви Сепиашвили по данному вопросу URA.RU оперативно не удалось.
Депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. Находясь на руководящей должности, проводил операции, участвовал в консилиумах, передавал опыт молодым хирургам-онкологам. Он неоднократно заявлял, что лечить людей — дело его жизни, поэтому готов продолжить работу. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».
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