Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии Киева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки семей с детьми, которые пострадали от агрессии Украины. В нем предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей за ребенка.
«Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье […] на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях», — указано в документе. Также выплаты предусмотрены выплаты пострадавшим семьям на территориях, граничащих с зоной СВО.
Уточняется, что право на выплату возникает, если пострадавший ребенок является россиянином, проживает на территории РФ и получил ранение после 18 февраля 2022 года. Также для таких детей предусмотрен ежегодный отдых в санаториях. Путин поручил Правительству РФ установить «иные допмеры социальной поддержки».
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