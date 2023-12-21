Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии Киева

21 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Путин поручил выплачивать пострадавшим семьям деньги Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки семей с детьми, которые пострадали от агрессии Украины. В нем предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей за ребенка. «Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье […] на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях», — указано в документе. Также выплаты предусмотрены выплаты пострадавшим семьям на территориях, граничащих с зоной СВО. Уточняется, что право на выплату возникает, если пострадавший ребенок является россиянином, проживает на территории РФ и получил ранение после 18 февраля 2022 года. Также для таких детей предусмотрен ежегодный отдых в санаториях. Путин поручил Правительству РФ установить «иные допмеры социальной поддержки».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки семей с детьми, которые пострадали от агрессии Украины. В нем предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей за ребенка. «Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье […] на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях», — указано в документе. Также выплаты предусмотрены выплаты пострадавшим семьям на территориях, граничащих с зоной СВО. Уточняется, что право на выплату возникает, если пострадавший ребенок является россиянином, проживает на территории РФ и получил ранение после 18 февраля 2022 года. Также для таких детей предусмотрен ежегодный отдых в санаториях. Путин поручил Правительству РФ установить «иные допмеры социальной поддержки».