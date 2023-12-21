Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии Киева

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин поручил выплачивать пострадавшим семьям деньги Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки семей с детьми, которые пострадали от агрессии Украины. В нем предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей за ребенка.

«Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье […] на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях», — указано в документе. Также выплаты предусмотрены выплаты пострадавшим семьям на территориях, граничащих с зоной СВО.

Уточняется, что право на выплату возникает, если пострадавший ребенок является россиянином, проживает на территории РФ и получил ранение после 18 февраля 2022 года. Также для таких детей предусмотрен ежегодный отдых в санаториях. Путин поручил Правительству РФ установить «иные допмеры социальной поддержки».

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки семей с детьми, которые пострадали от агрессии Украины. В нем предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей за ребенка. «Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье […] на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях», — указано в документе. Также выплаты предусмотрены выплаты пострадавшим семьям на территориях, граничащих с зоной СВО. Уточняется, что право на выплату возникает, если пострадавший ребенок является россиянином, проживает на территории РФ и получил ранение после 18 февраля 2022 года. Также для таких детей предусмотрен ежегодный отдых в санаториях. Путин поручил Правительству РФ установить «иные допмеры социальной поддержки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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