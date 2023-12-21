Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тысяч человек

21 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

ВСУ за полгода потеряли до 160 тысяч человек, подчеркнул Валерий Герасимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние полгода потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех основных направлениях фронта составили около 160 тысяч человек. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. «За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек», — подчеркнул Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он добавил, что помимо украинских солдат из числа личного состава была поражена и вражеская техника. ВС РФ уничтожили более трех тысяч бронированных машин, 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также озвучивал потери ВСУ за этот год. Он подчеркивал, что Киев потерял на всех основных направлениях до 383 тысяч человек. Сам Герасимов также отмечал, что за этот год Россия ставила перед собой цель — отразить контрнаступление Украины, передает RT.

За последние полгода потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех основных направлениях фронта составили около 160 тысяч человек. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. «За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек», — подчеркнул Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он добавил, что помимо украинских солдат из числа личного состава была поражена и вражеская техника. ВС РФ уничтожили более трех тысяч бронированных машин, 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также озвучивал потери ВСУ за этот год. Он подчеркивал, что Киев потерял на всех основных направлениях до 383 тысяч человек. Сам Герасимов также отмечал, что за этот год Россия ставила перед собой цель — отразить контрнаступление Украины, передает RT.