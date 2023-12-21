На Украине легализовали медицинский каннабис

Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса

21 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

На Украине можно будет употреблять марихуану в медицинских целях со второй половины 2024 года Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. Закон вступит в силу во второй половине 2024 года. «Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности», — передает украинский telegram-канал Инсайдер UA. При этом употребление марихуаны в личных целях будет продолжаться преследоваться в соответствии с законом. Люди смогу получать лекарства на основе каннабиса только по рецепту. Производства медицинских средств будет жестко регулироваться. Выращивать каннабис смогут только юридические лица по лицензии. Причем каждый выращенный куст будет иметь специальную кодировку. Западные СМИ еще в ноябре этого года предполагали, что Киев вскоре может легализовать наркотические средства на территории страны. В качестве причины они называли необходимость украинского командования бороться с посттравматическим синдромом у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. Закон вступит в силу во второй половине 2024 года. «Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности», — передает украинский telegram-канал Инсайдер UA. При этом употребление марихуаны в личных целях будет продолжаться преследоваться в соответствии с законом. Люди смогу получать лекарства на основе каннабиса только по рецепту. Производства медицинских средств будет жестко регулироваться. Выращивать каннабис смогут только юридические лица по лицензии. Причем каждый выращенный куст будет иметь специальную кодировку. Западные СМИ еще в ноябре этого года предполагали, что Киев вскоре может легализовать наркотические средства на территории страны. В качестве причины они называли необходимость украинского командования бороться с посттравматическим синдромом у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).