Мэрия Сургута смогла найти деньги на ремонт своего офиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройплощадка. Екатеринбург, помещение, отделка, ремонт, строительство, стройка, лестница
На ремонт планируют потратить 190 млн рублей Фото:

Мэрия Сургута смогла найти средства на ремонт своего офиса на улице Маяковского, продав акции «Агентства воздушных сообщений». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Мэрия планировала продать акции „АВС“ и гостиницу „Кедр“. Вырученные деньги [хотели] пустить на ремонт офиса. Но на торги по гостинице никто не заявился. Несколько раз срывался аукцион и по „АВС“ из-за отсутствия участников. Пришлось даже просить бюджетные деньги у депутатов. Но спас положение покупатель из Москвы — компания „Север-Лес“, которая купила „АВС“ за 125 млн рублей», — сообщил собеседник.

В администрации журналисту агентства подтвердили информацию о продаже акций «АВС». При этом добавили, что есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы будет продана и гостиница «Кедр». «Поскольку продажа активов, которая планировалась как прямая компенсация затрат на ремонт и проектирование здания на Маяковского, не состоялась в ожидаемые сроки, решение пересмотрели. Средства были сразу заложены в бюджет на 2024—2026 годы на проектирование и строительно-монтажные работы. Деньги от продажи теперь поступят в доходную часть бюджета и будут учтены в соответствии с необходимыми расходами», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута планирует продать муниципальное имущество и отремонтировать себе офис. Но чиновники не смогли найти покупателя, и деньги пришлось просить у депутатов из бюджета города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Сургута смогла найти средства на ремонт своего офиса на улице Маяковского, продав акции «Агентства воздушных сообщений». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Мэрия планировала продать акции „АВС“ и гостиницу „Кедр“. Вырученные деньги [хотели] пустить на ремонт офиса. Но на торги по гостинице никто не заявился. Несколько раз срывался аукцион и по „АВС“ из-за отсутствия участников. Пришлось даже просить бюджетные деньги у депутатов. Но спас положение покупатель из Москвы — компания „Север-Лес“, которая купила „АВС“ за 125 млн рублей», — сообщил собеседник. В администрации журналисту агентства подтвердили информацию о продаже акций «АВС». При этом добавили, что есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы будет продана и гостиница «Кедр». «Поскольку продажа активов, которая планировалась как прямая компенсация затрат на ремонт и проектирование здания на Маяковского, не состоялась в ожидаемые сроки, решение пересмотрели. Средства были сразу заложены в бюджет на 2024—2026 годы на проектирование и строительно-монтажные работы. Деньги от продажи теперь поступят в доходную часть бюджета и будут учтены в соответствии с необходимыми расходами», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута планирует продать муниципальное имущество и отремонтировать себе офис. Но чиновники не смогли найти покупателя, и деньги пришлось просить у депутатов из бюджета города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...