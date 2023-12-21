Мэрия Сургута смогла найти деньги на ремонт своего офиса

На ремонт планируют потратить 190 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэрия Сургута смогла найти средства на ремонт своего офиса на улице Маяковского, продав акции «Агентства воздушных сообщений». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Мэрия планировала продать акции „АВС“ и гостиницу „Кедр“. Вырученные деньги [хотели] пустить на ремонт офиса. Но на торги по гостинице никто не заявился. Несколько раз срывался аукцион и по „АВС“ из-за отсутствия участников. Пришлось даже просить бюджетные деньги у депутатов. Но спас положение покупатель из Москвы — компания „Север-Лес“, которая купила „АВС“ за 125 млн рублей», — сообщил собеседник.

В администрации журналисту агентства подтвердили информацию о продаже акций «АВС». При этом добавили, что есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы будет продана и гостиница «Кедр». «Поскольку продажа активов, которая планировалась как прямая компенсация затрат на ремонт и проектирование здания на Маяковского, не состоялась в ожидаемые сроки, решение пересмотрели. Средства были сразу заложены в бюджет на 2024—2026 годы на проектирование и строительно-монтажные работы. Деньги от продажи теперь поступят в доходную часть бюджета и будут учтены в соответствии с необходимыми расходами», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута планирует продать муниципальное имущество и отремонтировать себе офис. Но чиновники не смогли найти покупателя, и деньги пришлось просить у депутатов из бюджета города.