Мэрия Сургута не смога найти деньги на ремонт своего офиса

Власти города планировали потратить на ремонт офисного здания деньги, вырученные с продажи гостиницы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Сургута не смогла найти деньги на ремонт своего пустующего офиса на улице Маяковского. Об этом сообщила заместитель директора департамента имущества и земельных отношений администрации города Римма Емельянова на думском комитете, передает журналист URA.RU.

Власти города планировали потратить на ремонт офисного здания деньги, вырученные с продажи гостиницы «Кедр» на улице Островского за 148 миллионов рублей. «Аукцион проведенный в электронной форме в апреле был признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. На 14 июня был объявлен повторный аукцион, но на участие еще никто не заявился», — сообщила Емельянова.

Между тем депутаты выразили сомнения, что мэрия вообще найдет деньги на восстановление офисного здания. В администрации заявили, что в случае провала второго аукциона по гостинице, назначенного на середину июня, готовы рассмотреть другие варианты извлечения средств. На балансе города есть еще четыре объекта недвижимости для продажи.

Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута разрешила продать гостиницу ради ремонта офиса мэрии. Речь идет о гостинице, расположенной на улице Островского, рядом с центральным рынком.