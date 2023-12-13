Мэрия Сургута намерена потратить 190 млн рублей на ремонт своего офиса

Мэрия намерена компенсировать в бюджет затраты на ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Сургута не смогла найти дополнительное финансирование и намерена за 190 млн отремонтировать себе офис на улице Маяковская за счет бюджета. Об этом сообщил на думском комитете по городскому хозяйству директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города Алексей Дворников, передает из думы корреспондент URA.RU.

«Концепция предусматривала, что мы найдем дополнительные источники в бюджет города именно продажей нашего муниципального имущества и после из этого источника непосредственно будем финансировать ремонт данного здания. Мы разработали своевременно дорожную карту, но сегодня мы вынуждены констатировать, что мы получили отрицательный опыт», — сообщил Дворников.

Изначально мэрия планировала продать с молотка здание гостиницы «Кедр» за 148 млн рублей и «АВС» за 125. Вырученные средства должны были покрыть все расходы на ремонт. Но торги не состоялись из-за отсутствия участников. «На выполнение капитального ремонта здания по улице Маяковского, 15, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства в размере 186 миллионов рублей. В том числе на разработку проектных работ — 2 миллиона 924 тысячи рублей и остальные, соответственно, средства на производство капремонта», — добавил Дворников.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута не может найти деньги на ремонт своего офиса. Чиновники планировали выделить на это деньги из бюджета, а позже компенсировать затраты за счет продажи муниципальной собственности.