Кондитер-единоросс сменил в гордуме Челябинска депутата-прогульщицу

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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Челябинская гордума восполнила потерю за счет директора кондитерской Андрея Козлова Фото:

Тракторозаводский районный совет делегировал директора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова в городскую думу Челябинска. Такое решение приняли районные депутаты 21 декабря, сообщили URA.RU в совете. Ранее представлявшая там район Эльнара Габайдулина добровольно сложила полномочия.

«Сессия состоялась только что. Решение о делегировании Козлова было принято единогласно», — пояснили в совете.

Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов является выдвиженцем Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избралась от партии власти.

Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.

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Тракторозаводский районный совет делегировал директора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова в городскую думу Челябинска. Такое решение приняли районные депутаты 21 декабря, сообщили URA.RU в совете. Ранее представлявшая там район Эльнара Габайдулина добровольно сложила полномочия. «Сессия состоялась только что. Решение о делегировании Козлова было принято единогласно», — пояснили в совете. Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов является выдвиженцем Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избралась от партии власти. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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