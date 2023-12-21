Кондитер-единоросс сменил в гордуме Челябинска депутата-прогульщицу

21 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Челябинская гордума восполнила потерю за счет директора кондитерской Андрея Козлова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский районный совет делегировал директора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова в городскую думу Челябинска. Такое решение приняли районные депутаты 21 декабря, сообщили URA.RU в совете. Ранее представлявшая там район Эльнара Габайдулина добровольно сложила полномочия. «Сессия состоялась только что. Решение о делегировании Козлова было принято единогласно», — пояснили в совете. Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов является выдвиженцем Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избралась от партии власти. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.

Тракторозаводский районный совет делегировал директора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова в городскую думу Челябинска. Такое решение приняли районные депутаты 21 декабря, сообщили URA.RU в совете. Ранее представлявшая там район Эльнара Габайдулина добровольно сложила полномочия. «Сессия состоялась только что. Решение о делегировании Козлова было принято единогласно», — пояснили в совете. Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов является выдвиженцем Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избралась от партии власти. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.