Кондитер-единоросс сменил в гордуме Челябинска депутата-прогульщицу

Тракторозаводский районный совет делегировал директора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова в городскую думу Челябинска. Такое решение приняли районные депутаты 21 декабря, сообщили URA.RU в совете. Ранее представлявшая там район Эльнара Габайдулина добровольно сложила полномочия.
«Сессия состоялась только что. Решение о делегировании Козлова было принято единогласно», — пояснили в совете.
Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов является выдвиженцем Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избралась от партии власти.
Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.
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