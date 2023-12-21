Рэпер Джиган заскучал на «голой вечеринке» Ивлеевой и назвал ее отвратной. Видео

Рэпер Джиган раскритиковал «голую вечеринку» блогерши Ивлеевой
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис
Джиган назвал вечеринку Almost naked party пранком от Насти Ивлеевой Фото:

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал вечеринку Almost naked party («Почти голый»), организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Он назвал ее отвратной, при том, что Джиган сам был в числе гостей этого мероприятия.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — рассказал Джиган в разговоре с изданием Super.ru. В соцсетях до этого были опубликованы фотографии, где рэпер в спортивном костюме сидел в кресле и играл в карты на телефоне. Вечеринку Джиган посетил вместе со своей женой Оксаной Самойловой.

Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Гости вечеринки же заступились за организаторов. Певица Лолита Милявская назвала происходящее арт-вечеринкой, а журналистка Ксения Собчак заявила, что взрослые люди сами могут решить, куда им ходить «с голой жопой».

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Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал вечеринку Almost naked party («Почти голый»), организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Он назвал ее отвратной, при том, что Джиган сам был в числе гостей этого мероприятия. «Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — рассказал Джиган в разговоре с изданием Super.ru. В соцсетях до этого были опубликованы фотографии, где рэпер в спортивном костюме сидел в кресле и играл в карты на телефоне. Вечеринку Джиган посетил вместе со своей женой Оксаной Самойловой. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Гости вечеринки же заступились за организаторов. Певица Лолита Милявская назвала происходящее арт-вечеринкой, а журналистка Ксения Собчак заявила, что взрослые люди сами могут решить, куда им ходить «с голой жопой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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