Рэпер Джиган заскучал на «голой вечеринке» Ивлеевой и назвал ее отвратной. Видео

Рэпер Джиган раскритиковал «голую вечеринку» блогерши Ивлеевой

21 декабря 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Джиган назвал вечеринку Almost naked party пранком от Насти Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал вечеринку Almost naked party («Почти голый»), организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Он назвал ее отвратной, при том, что Джиган сам был в числе гостей этого мероприятия. «Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — рассказал Джиган в разговоре с изданием Super.ru. В соцсетях до этого были опубликованы фотографии, где рэпер в спортивном костюме сидел в кресле и играл в карты на телефоне. Вечеринку Джиган посетил вместе со своей женой Оксаной Самойловой. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Гости вечеринки же заступились за организаторов. Певица Лолита Милявская назвала происходящее арт-вечеринкой, а журналистка Ксения Собчак заявила, что взрослые люди сами могут решить, куда им ходить «с голой жопой».

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал вечеринку Almost naked party («Почти голый»), организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Он назвал ее отвратной, при том, что Джиган сам был в числе гостей этого мероприятия. «Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — рассказал Джиган в разговоре с изданием Super.ru. В соцсетях до этого были опубликованы фотографии, где рэпер в спортивном костюме сидел в кресле и играл в карты на телефоне. Вечеринку Джиган посетил вместе со своей женой Оксаной Самойловой. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Гости вечеринки же заступились за организаторов. Певица Лолита Милявская назвала происходящее арт-вечеринкой, а журналистка Ксения Собчак заявила, что взрослые люди сами могут решить, куда им ходить «с голой жопой».