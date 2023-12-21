В Финляндии предложили план «Б» по обходу вето Венгрии на помощь Украине

22 декабря 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Глава ЦБ Финляндии предложил направить средства европейского фонда на помощь Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил Евросоюзу обойти вето Венгрии на выделение новой помощи Украине. Он считает необходимым использовать для этих целей средства из Европейского механизма стабильности (ESM). «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине. Я очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии <…> остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить план Б без согласия Венгрии», — заявил Рен в беседе с агентством Bloomberg . Объем средств европейского фонда составляет 88 миллионов долларов. Он был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, применив статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, за нарушение европейского законодательства, сообщает Financial Times.

Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил Евросоюзу обойти вето Венгрии на выделение новой помощи Украине. Он считает необходимым использовать для этих целей средства из Европейского механизма стабильности (ESM). «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине. Я очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии <…> остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить план Б без согласия Венгрии», — заявил Рен в беседе с агентством Bloomberg. Объем средств европейского фонда составляет 88 миллионов долларов. Он был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, применив статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, за нарушение европейского законодательства, сообщает Financial Times.