FT: члены ЕС хотят лишить Венгрию права голоса ради Украины

18 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Евросоюз может лишить Венгрию право голоса, передает Financial Times Фото: Официальный сайт Европарламента В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса из-за вето, которое Будапешт наложил на военную помощь Украине. Об этом сообщают европейские дипломаты. «В ЕС могут применить статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. <…> Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», — приводят слова дипломатов журналисты Financial Times. Если хоть один член ЕС заступится за Венгрию, то ее не смогут лишить права голоса. Но авторы материала подчеркивают, что внутри союза у Будапешта не осталось союзников. В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступал против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. Политику венгерского лидера Орбана на Западе считают пророссийской, так как тот готов сотрудничать с Москвой и выступать против Украины.

В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса из-за вето, которое Будапешт наложил на военную помощь Украине. Об этом сообщают европейские дипломаты. «В ЕС могут применить статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. <…> Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», — приводят слова дипломатов журналисты Financial Times. Если хоть один член ЕС заступится за Венгрию, то ее не смогут лишить права голоса. Но авторы материала подчеркивают, что внутри союза у Будапешта не осталось союзников. В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступал против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. Политику венгерского лидера Орбана на Западе считают пророссийской, так как тот готов сотрудничать с Москвой и выступать против Украины.