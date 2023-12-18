FT: члены ЕС хотят лишить Венгрию права голоса ради Украины

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент, stock
Евросоюз может лишить Венгрию право голоса, передает Financial Times Фото:

В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса из-за вето, которое Будапешт наложил на военную помощь Украине. Об этом сообщают европейские дипломаты.

«В ЕС могут применить статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. <…> Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», — приводят слова дипломатов журналисты Financial Times. Если хоть один член ЕС заступится за Венгрию, то ее не смогут лишить права голоса. Но авторы материала подчеркивают, что внутри союза у Будапешта не осталось союзников.

В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступал против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. Политику венгерского лидера Орбана на Западе считают пророссийской, так как тот готов сотрудничать с Москвой и выступать против Украины.

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В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса из-за вето, которое Будапешт наложил на военную помощь Украине. Об этом сообщают европейские дипломаты. «В ЕС могут применить статью седьмого договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. <…> Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», — приводят слова дипломатов журналисты Financial Times. Если хоть один член ЕС заступится за Венгрию, то ее не смогут лишить права голоса. Но авторы материала подчеркивают, что внутри союза у Будапешта не осталось союзников. В конце октября глава Венгрии Виктор Орбан выступал против выделения 50 миллиардов евро на помощь Киеву, передает телеканал 360. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза нужно согласие всех 27 стран-участниц. В Венгрии уточняли, что готовы снять вето, если ЕС разморозит ее счета. Политику венгерского лидера Орбана на Западе считают пророссийской, так как тот готов сотрудничать с Москвой и выступать против Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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