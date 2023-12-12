В Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине

В Венгрии завили о готовности снять вето на помощь Украине в обмен на разморозку порядка 7,5 млрд евро, которые Евросоюз удерживает для Будапешта из-за разногласий в миграционной политике. С таким заявлением выступил помощник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан.
«Будапешт готов снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ему средств из европейских фондов. Но членство Украины в блоке остается „красной линией“ для Венгрии», — сказал Балаж Орбан,
Главы Венгрии и Словакии выступали против выделения 50 млрд евро на помощь Киеву, обосновав это коррумпированностью страны-получателя, сообщает телеканал 360. С Польшей есть определенные сложности в коммуникации по этому вопросу, ситуацию усугубляют протесты перевозчиков на границе. Украина также может не получить обещанные ЕС деньги из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий, передает Financial Times.
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