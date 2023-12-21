Российские бойцы уничтожили бронемашины с командирами ВСУ

22 декабря 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Бойцы российского отряда разведки уничтожили бронемашины с офицерами ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской армии группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. «Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве, передают РИА Новости. В августе российские войска начали успешное продвижение на купянском направлении. Российские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ Луганской народной республики.

Бойцы российской армии группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. «Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве, передают РИА Новости. В августе российские войска начали успешное продвижение на купянском направлении. Российские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ Луганской народной республики.