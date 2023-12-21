21 декабря 2023

Российские бойцы уничтожили бронемашины с командирами ВСУ

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, дым, бронемашина, советские солдаты, красная армия
Бойцы российского отряда разведки уничтожили бронемашины с офицерами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской армии группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве, передают РИА Новости.

В августе российские войска начали успешное продвижение на купянском направлении. Российские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ Луганской народной республики.

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Бойцы российской армии группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. «Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве, передают РИА Новости. В августе российские войска начали успешное продвижение на купянском направлении. Российские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ Луганской народной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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