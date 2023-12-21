Российские бойцы уничтожили бронемашины с командирами ВСУ

Бойцы российской армии группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве, передают РИА Новости.
В августе российские войска начали успешное продвижение на купянском направлении. Российские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ Луганской народной республики.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.