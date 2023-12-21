21 декабря 2023

В США назвали главную ошибку Байдена перед Путиным

NYP: Байден не предоставил оружие Киеву, потому что испугался атак армии России
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден не смог поддержать Киев во время начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом СВО. А также не предоставил вооружение Киеву, потому что испугался наличия ядерного вооружения у России. Об этом написали в The New York Post.

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — передает издание. Автор добавил, что в итоге Байден не предоставил оружие для Киева, потому что испугался наличия ядерного оружия у Путина.

Ранее сообщалось, что Байден боялся в начале СВО отправлять Киеву современное вооружение. Это связано с реакцией Путина. Британские обозреватели считают, что Америка испугалась ядерного столкновения с Россией. По мнению британских журналистов, более решительное вооружение Украины могло бы повлиять на ход спецоперации в первые месяцы. Сам российский лидер не раз заявлял, что у РФ нет необходимости применять ядерное вооружение.

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Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом СВО. А также не предоставил вооружение Киеву, потому что испугался наличия ядерного вооружения у России. Об этом написали в The New York Post. «Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — передает издание. Автор добавил, что в итоге Байден не предоставил оружие для Киева, потому что испугался наличия ядерного оружия у Путина. Ранее сообщалось, что Байден боялся в начале СВО отправлять Киеву современное вооружение. Это связано с реакцией Путина. Британские обозреватели считают, что Америка испугалась ядерного столкновения с Россией. По мнению британских журналистов, более решительное вооружение Украины могло бы повлиять на ход спецоперации в первые месяцы. Сам российский лидер не раз заявлял, что у РФ нет необходимости применять ядерное вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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