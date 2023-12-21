21 декабря 2023

Forbes: западные СМИ сошлись во мнении с Путиным о Крынках

Forbes: западные СМИ и Путин не знают, зачем Киев продолжает бороться за Крынки
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
В западных СМИ заявили, что украинцы должны отступить из Крынок, пишет Forbes Фото:

СМИ Запада сошлись во мнении с президентом РФ Владимиром Путиным насчет ситуации в Крынках. Он заявил, что не знает, для чего ВСУ борются за населенный пункт. В СМИ добавили, что украинцы должны отступить из поселения. По мнению прессы, данная ситуация «окрашена в оттенок обреченности». Об этом сообщает журнал Forbes.

«Повествование СМИ, в основном отражающее комментарии травмированных украинцев, переживших изнурительную речную битву, окрашено в оттенок обреченности — и почти совпадает с тем, что российский лидер Владимир Путин также сказал о Крынках», — передает издание. Автор добавил, что украинцы должны отступить из поселения. Иначе в ближайшие месяцы там погибнет еще больше людей из-за контратак.

Ранее Путин, подводя итоги 2023 года, намекнул, что СВО закончится после того, как ВСУ потратят свой личный состав в Крынках. А также на других фронтах. По его словам, России выгодна данная ситуация. Недавно боец ВС РФ с позывным «Осетин» сказал, что поселок почти взят под контроль российской армии, пишет «Царьград».

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СМИ Запада сошлись во мнении с президентом РФ Владимиром Путиным насчет ситуации в Крынках. Он заявил, что не знает, для чего ВСУ борются за населенный пункт. В СМИ добавили, что украинцы должны отступить из поселения. По мнению прессы, данная ситуация «окрашена в оттенок обреченности». Об этом сообщает журнал Forbes. «Повествование СМИ, в основном отражающее комментарии травмированных украинцев, переживших изнурительную речную битву, окрашено в оттенок обреченности — и почти совпадает с тем, что российский лидер Владимир Путин также сказал о Крынках», — передает издание. Автор добавил, что украинцы должны отступить из поселения. Иначе в ближайшие месяцы там погибнет еще больше людей из-за контратак. Ранее Путин, подводя итоги 2023 года, намекнул, что СВО закончится после того, как ВСУ потратят свой личный состав в Крынках. А также на других фронтах. По его словам, России выгодна данная ситуация. Недавно боец ВС РФ с позывным «Осетин» сказал, что поселок почти взят под контроль российской армии, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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