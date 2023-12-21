Forbes: западные СМИ сошлись во мнении с Путиным о Крынках

Forbes: западные СМИ и Путин не знают, зачем Киев продолжает бороться за Крынки

22 декабря 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

В западных СМИ заявили, что украинцы должны отступить из Крынок, пишет Forbes Фото: Владимир Андреев © URA.RU СМИ Запада сошлись во мнении с президентом РФ Владимиром Путиным насчет ситуации в Крынках. Он заявил, что не знает, для чего ВСУ борются за населенный пункт. В СМИ добавили, что украинцы должны отступить из поселения. По мнению прессы, данная ситуация «окрашена в оттенок обреченности». Об этом сообщает журнал Forbes. «Повествование СМИ, в основном отражающее комментарии травмированных украинцев, переживших изнурительную речную битву, окрашено в оттенок обреченности — и почти совпадает с тем, что российский лидер Владимир Путин также сказал о Крынках», — передает издание . Автор добавил, что украинцы должны отступить из поселения. Иначе в ближайшие месяцы там погибнет еще больше людей из-за контратак. Ранее Путин, подводя итоги 2023 года, намекнул, что СВО закончится после того, как ВСУ потратят свой личный состав в Крынках. А также на других фронтах. По его словам, России выгодна данная ситуация. Недавно боец ВС РФ с позывным «Осетин» сказал, что поселок почти взят под контроль российской армии, пишет «Царьград».

СМИ Запада сошлись во мнении с президентом РФ Владимиром Путиным насчет ситуации в Крынках. Он заявил, что не знает, для чего ВСУ борются за населенный пункт. В СМИ добавили, что украинцы должны отступить из поселения. По мнению прессы, данная ситуация «окрашена в оттенок обреченности». Об этом сообщает журнал Forbes. «Повествование СМИ, в основном отражающее комментарии травмированных украинцев, переживших изнурительную речную битву, окрашено в оттенок обреченности — и почти совпадает с тем, что российский лидер Владимир Путин также сказал о Крынках», — передает издание. Автор добавил, что украинцы должны отступить из поселения. Иначе в ближайшие месяцы там погибнет еще больше людей из-за контратак. Ранее Путин, подводя итоги 2023 года, намекнул, что СВО закончится после того, как ВСУ потратят свой личный состав в Крынках. А также на других фронтах. По его словам, России выгодна данная ситуация. Недавно боец ВС РФ с позывным «Осетин» сказал, что поселок почти взят под контроль российской армии, пишет «Царьград».