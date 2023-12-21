21 декабря 2023

Свердловчанка родила ребенка в бане и закопала в сугробе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окраины, дома, дороги. Тюмень, снег, деревянный дом, рябина, зима, частный дом
Инцидент произошел в Свободном (архиное фото) Фото:

В Свободном (Свердловская область) мать родила ребенка в бане и в тайне закопала его в сугробе. Младенца заметил и спас прохожий мужчина, сообщил источник.

«Девушка втайне пришла на дачу к свекру, заперлась в бане и родила там ребенка. Дедушка в этот день решил заехать на дачу и нашел невестку в бане с малышом на руках. Пока он ходил за простыней, она закопала его в сугробе», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

В тот момент дедушка пошел за помощью к соседу. Вместе они выкопали ребенка из сугроба. Мальчика доставили в реанимацию, у него обнаружили мозговую дисфункцию, пишет издание. Мать также доставили в больницу. В СКР по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию.

Подобный инцидент стал уже вторым за месяц в Свердловской области. В середине декабря 20-летняя девушка родила ребенка в одной из квартир Екатеринбурга, а после выбросила его в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Грудничка с мамой доставили в больницу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свободном (Свердловская область) мать родила ребенка в бане и в тайне закопала его в сугробе. Младенца заметил и спас прохожий мужчина, сообщил источник. «Девушка втайне пришла на дачу к свекру, заперлась в бане и родила там ребенка. Дедушка в этот день решил заехать на дачу и нашел невестку в бане с малышом на руках. Пока он ходил за простыней, она закопала его в сугробе», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. В тот момент дедушка пошел за помощью к соседу. Вместе они выкопали ребенка из сугроба. Мальчика доставили в реанимацию, у него обнаружили мозговую дисфункцию, пишет издание. Мать также доставили в больницу. В СКР по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию. Подобный инцидент стал уже вторым за месяц в Свердловской области. В середине декабря 20-летняя девушка родила ребенка в одной из квартир Екатеринбурга, а после выбросила его в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Грудничка с мамой доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...