Свердловчанка родила ребенка в бане и закопала в сугробе

22 декабря 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Свободном (архиное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свободном (Свердловская область) мать родила ребенка в бане и в тайне закопала его в сугробе. Младенца заметил и спас прохожий мужчина, сообщил источник. «Девушка втайне пришла на дачу к свекру, заперлась в бане и родила там ребенка. Дедушка в этот день решил заехать на дачу и нашел невестку в бане с малышом на руках. Пока он ходил за простыней, она закопала его в сугробе», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. В тот момент дедушка пошел за помощью к соседу. Вместе они выкопали ребенка из сугроба. Мальчика доставили в реанимацию, у него обнаружили мозговую дисфункцию, пишет издание. Мать также доставили в больницу. В СКР по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию. Подобный инцидент стал уже вторым за месяц в Свердловской области. В середине декабря 20-летняя девушка родила ребенка в одной из квартир Екатеринбурга, а после выбросила его в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Грудничка с мамой доставили в больницу.

В Свободном (Свердловская область) мать родила ребенка в бане и в тайне закопала его в сугробе. Младенца заметил и спас прохожий мужчина, сообщил источник. «Девушка втайне пришла на дачу к свекру, заперлась в бане и родила там ребенка. Дедушка в этот день решил заехать на дачу и нашел невестку в бане с малышом на руках. Пока он ходил за простыней, она закопала его в сугробе», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. В тот момент дедушка пошел за помощью к соседу. Вместе они выкопали ребенка из сугроба. Мальчика доставили в реанимацию, у него обнаружили мозговую дисфункцию, пишет издание. Мать также доставили в больницу. В СКР по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию. Подобный инцидент стал уже вторым за месяц в Свердловской области. В середине декабря 20-летняя девушка родила ребенка в одной из квартир Екатеринбурга, а после выбросила его в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Грудничка с мамой доставили в больницу.