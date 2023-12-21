Свердловчане рассказали о семье, где мать закопала новорожденного в сугроб

В семье, где свердловчанка закопала младенца в сугроб, растут еще двое детей

22 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Мать закопала младенца возле бани в снегу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья в поселке Свободный (Свердловская область), где мать родила и закопала ребенка в сугроб, является благополучной. В ней воспитываются еще двое детей. Об этих подробностях URA.RU рассказали два местных жителя на условиях анонимности. «Семья благополучная, на учете не состоит. В ней подрастают еще двое детишек — мальчик и девочка двух и четырех лет. Папа учитель, мама до декретов подрабатывала продавщицей», — сказал собеседник агентства. Другой житель поселка добавил, что случившееся стало шоком абсолютно для всех, кто знаком с этой семьей. «Семью можно назвать идеальной, никогда никаких скандалов, дети одеты-обуты, с обеих сторон есть бабушки-дедушки, живут в достатке. Что могло произойти? Может, какое-то помутнение в голове на фоне беременности?» — предположил второй собеседник. Как уже сообщалось, жительница Свободного родила в бане ребенка и закопала его в сугроб. Младенца спасла случайность: все это заметил свекр, откопал новорожденного и вызвал скорую. Сейчас ребенок находится в детской больнице Нижнего Тагила.

Семья в поселке Свободный (Свердловская область), где мать родила и закопала ребенка в сугроб, является благополучной. В ней воспитываются еще двое детей. Об этих подробностях URA.RU рассказали два местных жителя на условиях анонимности. «Семья благополучная, на учете не состоит. В ней подрастают еще двое детишек — мальчик и девочка двух и четырех лет. Папа учитель, мама до декретов подрабатывала продавщицей», — сказал собеседник агентства. Другой житель поселка добавил, что случившееся стало шоком абсолютно для всех, кто знаком с этой семьей. «Семью можно назвать идеальной, никогда никаких скандалов, дети одеты-обуты, с обеих сторон есть бабушки-дедушки, живут в достатке. Что могло произойти? Может, какое-то помутнение в голове на фоне беременности?» — предположил второй собеседник. Как уже сообщалось, жительница Свободного родила в бане ребенка и закопала его в сугроб. Младенца спасла случайность: все это заметил свекр, откопал новорожденного и вызвал скорую. Сейчас ребенок находится в детской больнице Нижнего Тагила.