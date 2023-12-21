21 декабря 2023

Свердловчане рассказали о семье, где мать закопала новорожденного в сугроб

В семье, где свердловчанка закопала младенца в сугроб, растут еще двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мать закопала младенца возле бани в снегу (архивное фото) Фото:

Семья в поселке Свободный (Свердловская область), где мать родила и закопала ребенка в сугроб, является благополучной. В ней воспитываются еще двое детей. Об этих подробностях URA.RU рассказали два местных жителя на условиях анонимности.

«Семья благополучная, на учете не состоит. В ней подрастают еще двое детишек — мальчик и девочка двух и четырех лет. Папа учитель, мама до декретов подрабатывала продавщицей», — сказал собеседник агентства.

Другой житель поселка добавил, что случившееся стало шоком абсолютно для всех, кто знаком с этой семьей. «Семью можно назвать идеальной, никогда никаких скандалов, дети одеты-обуты, с обеих сторон есть бабушки-дедушки, живут в достатке. Что могло произойти? Может, какое-то помутнение в голове на фоне беременности?» — предположил второй собеседник.

Как уже сообщалось, жительница Свободного родила в бане ребенка и закопала его в сугроб. Младенца спасла случайность: все это заметил свекр, откопал новорожденного и вызвал скорую. Сейчас ребенок находится в детской больнице Нижнего Тагила.

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Семья в поселке Свободный (Свердловская область), где мать родила и закопала ребенка в сугроб, является благополучной. В ней воспитываются еще двое детей. Об этих подробностях URA.RU рассказали два местных жителя на условиях анонимности. «Семья благополучная, на учете не состоит. В ней подрастают еще двое детишек — мальчик и девочка двух и четырех лет. Папа учитель, мама до декретов подрабатывала продавщицей», — сказал собеседник агентства. Другой житель поселка добавил, что случившееся стало шоком абсолютно для всех, кто знаком с этой семьей. «Семью можно назвать идеальной, никогда никаких скандалов, дети одеты-обуты, с обеих сторон есть бабушки-дедушки, живут в достатке. Что могло произойти? Может, какое-то помутнение в голове на фоне беременности?» — предположил второй собеседник. Как уже сообщалось, жительница Свободного родила в бане ребенка и закопала его в сугроб. Младенца спасла случайность: все это заметил свекр, откопал новорожденного и вызвал скорую. Сейчас ребенок находится в детской больнице Нижнего Тагила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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