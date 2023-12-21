Бывшему свердловскому замминистра Дубровину предъявили обвинение в мошенничестве

22 декабря 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина задержали 14 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-министру строительства Свердловской области Игорю Дубровину 21 декабря предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, заявил во время судебного заседания по продлению меры пресечения, на котором присутствует корреспондент URA.RU, государственный обвинитель. «Уголовное дело возбуждено 27 февраля 2023 года по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 о хищении путем обмана денежных средств, перечисленных в адрес „Омега-строй“ по договору о выполнении строительно-монтажных работ в интересах минобороны РФ. В ходе предварительного следствия выли найдены доказательства, указанные на причастность Дубровина к преступлению, в связи с чем 14 декабря его задержали и допросили», — заявил гособвинитель. Обвинение Дубровину предъявили 21 декабря, вину он не признал. С 16 декабря экс-чиновник находится в СИЗО, следователи попросили продлить содержание под стражей, так как у Дубровина нет регистрации в РФ и недвижимости в собственности, также он «осведомлен об обстоятельствах преступления и у него есть устойчивые связи с высокопоставленными должностными лицами в политической сфере». Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Точная сумма, которую якобы украл Дубровин, в суде не прозвучала. Адвокат заявлял, что в материалах указано «хищение свыше миллиона рублей». Следствие просит оставить Игоря Дубровина под стражей Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-министру строительства Свердловской области Игорю Дубровину 21 декабря предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, заявил во время судебного заседания по продлению меры пресечения, на котором присутствует корреспондент URA.RU, государственный обвинитель. «Уголовное дело возбуждено 27 февраля 2023 года по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 о хищении путем обмана денежных средств, перечисленных в адрес „Омега-строй“ по договору о выполнении строительно-монтажных работ в интересах минобороны РФ. В ходе предварительного следствия выли найдены доказательства, указанные на причастность Дубровина к преступлению, в связи с чем 14 декабря его задержали и допросили», — заявил гособвинитель. Обвинение Дубровину предъявили 21 декабря, вину он не признал. С 16 декабря экс-чиновник находится в СИЗО, следователи попросили продлить содержание под стражей, так как у Дубровина нет регистрации в РФ и недвижимости в собственности, также он «осведомлен об обстоятельствах преступления и у него есть устойчивые связи с высокопоставленными должностными лицами в политической сфере». Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Точная сумма, которую якобы украл Дубровин, в суде не прозвучала. Адвокат заявлял, что в материалах указано «хищение свыше миллиона рублей».