«Уральские авиалинии» выкупили 19 Airbus из лизинга

22 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Теперь авиакомпания сможет летать за пределы России беспрепятственно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральские авиалинии» вывели из реестра лизинговой компании AerCap 19 самолетов Airbus, что позволит авиакомпании беспрепятственно совершать полеты за границу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале. «В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией „Уральские авиалинии“ с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — заявила пресс-служба. Теперь воздушные судна смогут свободно летать за пределы России. Например, с 27 декабря дня возобновляются полеты в Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым подсчетам, выкуп воздушных судов мог обойтись авиакомпании в 900 миллионов рублей. Перерегистрация авиатехники связана с санкциями Запада, введенных против отечественных авиакомпаний. Большинство самолетов у российских перевозчиков было взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда.

«Уральские авиалинии» вывели из реестра лизинговой компании AerCap 19 самолетов Airbus, что позволит авиакомпании беспрепятственно совершать полеты за границу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале. «В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией „Уральские авиалинии“ с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — заявила пресс-служба. Теперь воздушные судна смогут свободно летать за пределы России. Например, с 27 декабря дня возобновляются полеты в Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым подсчетам, выкуп воздушных судов мог обойтись авиакомпании в 900 миллионов рублей. Перерегистрация авиатехники связана с санкциями Запада, введенных против отечественных авиакомпаний. Большинство самолетов у российских перевозчиков было взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда.