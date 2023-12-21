21 декабря 2023

«Уральские авиалинии» выкупили 19 Airbus из лизинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, хвост самолета
Теперь авиакомпания сможет летать за пределы России беспрепятственно Фото:

«Уральские авиалинии» вывели из реестра лизинговой компании AerCap 19 самолетов Airbus, что позволит авиакомпании беспрепятственно совершать полеты за границу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией „Уральские авиалинии“ с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — заявила пресс-служба.

Теперь воздушные судна смогут свободно летать за пределы России. Например, с 27 декабря дня возобновляются полеты в Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым подсчетам, выкуп воздушных судов мог обойтись авиакомпании в 900 миллионов рублей.

Перерегистрация авиатехники связана с санкциями Запада, введенных против отечественных авиакомпаний. Большинство самолетов у российских перевозчиков было взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда.

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«Уральские авиалинии» вывели из реестра лизинговой компании AerCap 19 самолетов Airbus, что позволит авиакомпании беспрепятственно совершать полеты за границу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале. «В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией „Уральские авиалинии“ с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — заявила пресс-служба. Теперь воздушные судна смогут свободно летать за пределы России. Например, с 27 декабря дня возобновляются полеты в Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым подсчетам, выкуп воздушных судов мог обойтись авиакомпании в 900 миллионов рублей. Перерегистрация авиатехники связана с санкциями Запада, введенных против отечественных авиакомпаний. Большинство самолетов у российских перевозчиков было взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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