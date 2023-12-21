21 декабря 2023

В Свердловской области возбудили дело на роженицу, закопавшую сына в сугроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Свердловчанке удавалось 9 месяцев скрывать беременность Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» на жительницу ЗАТО Свободный (Свердловская область), которая родила ребенка в бане и закопала его в снегу. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она подозревается в покушении на убийство новорожденного ребенка», — рассказали в СК. Также проверку начала прокуратура.

По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас он находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» на жительницу ЗАТО Свободный (Свердловская область), которая родила ребенка в бане и закопала его в снегу. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. «Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она подозревается в покушении на убийство новорожденного ребенка», — рассказали в СК. Также проверку начала прокуратура. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас он находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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