21 декабря 2023

Свердловчанку, закопавшую новорожденного в сугроб, охраняет полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Женщина лежит в больнице под охраной полицейских (архивное фото) Фото:

Женщину, родившую ребенка и закопавшую его в сугроб, охраняет в больнице полиция. Подробности громкого дела URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру», — рассказал Горелых.

Там женщина родила ребенка. Ее родственник случайно заехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Пенсионер накинул на нее простынь, кинулся за участковым и вызвал скорую.

«„Анискин“, находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти», — добавил полковник.

Сейчас малыш с переохлаждением находится в реанимации. По одной из версий, мать решилась на такой поступок из-за того, что якобы муж не хотел третьего ребенка. О ее беременности никто не знал.

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Женщину, родившую ребенка и закопавшую его в сугроб, охраняет в больнице полиция. Подробности громкого дела URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру», — рассказал Горелых. Там женщина родила ребенка. Ее родственник случайно заехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Пенсионер накинул на нее простынь, кинулся за участковым и вызвал скорую. «„Анискин“, находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти», — добавил полковник. Сейчас малыш с переохлаждением находится в реанимации. По одной из версий, мать решилась на такой поступок из-за того, что якобы муж не хотел третьего ребенка. О ее беременности никто не знал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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