Свердловчанку, закопавшую новорожденного в сугроб, охраняет полиция

22 декабря 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Женщина лежит в больнице под охраной полицейских (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Женщину, родившую ребенка и закопавшую его в сугроб, охраняет в больнице полиция. Подробности громкого дела URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру», — рассказал Горелых. Там женщина родила ребенка. Ее родственник случайно заехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Пенсионер накинул на нее простынь, кинулся за участковым и вызвал скорую. «„Анискин“, находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти», — добавил полковник. Сейчас малыш с переохлаждением находится в реанимации. По одной из версий, мать решилась на такой поступок из-за того, что якобы муж не хотел третьего ребенка. О ее беременности никто не знал.

Женщину, родившую ребенка и закопавшую его в сугроб, охраняет в больнице полиция. Подробности громкого дела URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру», — рассказал Горелых. Там женщина родила ребенка. Ее родственник случайно заехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Пенсионер накинул на нее простынь, кинулся за участковым и вызвал скорую. «„Анискин“, находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти», — добавил полковник. Сейчас малыш с переохлаждением находится в реанимации. По одной из версий, мать решилась на такой поступок из-за того, что якобы муж не хотел третьего ребенка. О ее беременности никто не знал.