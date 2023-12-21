Бывшего свердловского замминистра Дубровина закрыли в СИЗО. Видео

22 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Игорю Дубровину продлили арест до 27 февраля 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанному по обвинению в мошенничестве бывшему заместителю министра строительства Свердловской области Игорю Дубровину продлили меру пресечения — его отправили в СИЗО на два месяца. Информацию из зала Верх-Исетского районного суда передает корреспондент URA.RU Под стражей Дубровин будет находиться до 27 февраля 2024 года. Государственный обвинитель, говоря о необходимости поместить экс-чиновника под стражу, указывал на то, что у него нет регистрации и недвижимости в России, зато он «осведомлен об обстоятельствах преступления и у него есть устойчивые связи с высокопоставленными должностными лицами в политической сфере», а значит может как-то повлиять на ход следствия. Дубровин, в свою очередь, попросил суд избрать ему либо запрет определенных действий, либо домашний арест. Жить он планирует в квартире супруги в Академическом за счет своих накоплений и ее. «Финансовую помощь готов оказать и сын», — сказал Дубровин. Но его доводы показались суду неубедительными. Адвокаты экс-чиновника заявили, что будут обжаловать решение. Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия», а 16 декабря в Екатеринбурге отправили в СИЗО. Его обвиняют в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Игорь Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанному по обвинению в мошенничестве бывшему заместителю министра строительства Свердловской области Игорю Дубровину продлили меру пресечения — его отправили в СИЗО на два месяца. Информацию из зала Верх-Исетского районного суда передает корреспондент URA.RU Под стражей Дубровин будет находиться до 27 февраля 2024 года. Государственный обвинитель, говоря о необходимости поместить экс-чиновника под стражу, указывал на то, что у него нет регистрации и недвижимости в России, зато он «осведомлен об обстоятельствах преступления и у него есть устойчивые связи с высокопоставленными должностными лицами в политической сфере», а значит может как-то повлиять на ход следствия. Дубровин, в свою очередь, попросил суд избрать ему либо запрет определенных действий, либо домашний арест. Жить он планирует в квартире супруги в Академическом за счет своих накоплений и ее. «Финансовую помощь готов оказать и сын», — сказал Дубровин. Но его доводы показались суду неубедительными. Адвокаты экс-чиновника заявили, что будут обжаловать решение. Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия», а 16 декабря в Екатеринбурге отправили в СИЗО. Его обвиняют в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Игорь Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год.