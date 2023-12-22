Греф выступил за приватизацию в России

22 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

По мнению Грефа, можно приватизировать большинство компаний в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства компаний в РФ. Он заявил, что можно приватизировать даже «Сбербанк». А деньги от этого пойдут на строительство инфраструктуры. «Видите, что на фондовом рынке спрос большой на все виды инструментов — акции, облигации. Нужна ли приватизация — нужна», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что можно приватизировать подавляющее число госкомпаний. В том числе и «Сбербанк». По мнению Грефа, данная инициатива повысила бы привлекательность рынка России. Помимо прочего, деньги от приватизации пойдут на строительство различной инфраструктуры.

Президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства компаний в РФ. Он заявил, что можно приватизировать даже «Сбербанк». А деньги от этого пойдут на строительство инфраструктуры. «Видите, что на фондовом рынке спрос большой на все виды инструментов — акции, облигации. Нужна ли приватизация — нужна», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что можно приватизировать подавляющее число госкомпаний. В том числе и «Сбербанк». По мнению Грефа, данная инициатива повысила бы привлекательность рынка России. Помимо прочего, деньги от приватизации пойдут на строительство различной инфраструктуры.