Греф выступил за приватизацию в России

Президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства компаний в РФ. Он заявил, что можно приватизировать даже «Сбербанк». А деньги от этого пойдут на строительство инфраструктуры.
«Видите, что на фондовом рынке спрос большой на все виды инструментов — акции, облигации. Нужна ли приватизация — нужна», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что можно приватизировать подавляющее число госкомпаний. В том числе и «Сбербанк». По мнению Грефа, данная инициатива повысила бы привлекательность рынка России. Помимо прочего, деньги от приватизации пойдут на строительство различной инфраструктуры.
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