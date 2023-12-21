Минфин захотел приватизировать около 30 компаний с госучастием

Минфин отобрал 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Список с ними внесен в кабмин, сообщает министр финансов Антон Силуанов.
«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%. Предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — заявил Силуанов телеканалу «Россия-24». Он уточнил, что речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей. Список из примерно 30 компаний уже передан в кабмин.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине сообщали, что государство отказалось от приватизации ключевых активов крупнейших российских компаний. Эта тема на тот момент даже не обсуждалась. Тем не менее глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что приватизация необходима.
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