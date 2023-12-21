Жители ХМАО бросились брать льготную ипотеку на фоне ужесточения кредитования

У жителей ХМАО популярность льготной ипотеки выросла почти на 50%

22 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

За 11 месяцев интерес к льготной ипотеке у югорчан вырос почти на 50% Фото: Денис Моргунов © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярность льготных ипотек, по сравнению с прошлым годом, за 11 месяцев выросла почти на 50%. Ситуацию связывают с ужесточением условий жилищного кредитования. Об этом URA.RU рассказали представители банковской сферы. «Увеличивается доля ипотеки с господдержкой на фоне ужесточения регуляторных мер на рынке кредитования. Впервые мы выдали в регионе более пяти миллиардов рублей только по льготным программам, такими условиями воспользовалась фактически каждая третья семья, оформляющая ипотеку. В прошлом году эти объемы были меньше почти наполовину», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. Средний ипотечный чек вместе с этим по региону тоже вырос до 4,2 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. «Средний размер льготной ипотеки в регионе чуть выше — 4,7 миллиона рублей», — добавляют представители банка. В середине декабря в России повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке. Он увеличился с 20 до 30%. Кроме того, до этого Центробанк поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. Тогда в Сбере зафиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили в том месяце на 3,5 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярность льготных ипотек, по сравнению с прошлым годом, за 11 месяцев выросла почти на 50%. Ситуацию связывают с ужесточением условий жилищного кредитования. Об этом URA.RU рассказали представители банковской сферы. «Увеличивается доля ипотеки с господдержкой на фоне ужесточения регуляторных мер на рынке кредитования. Впервые мы выдали в регионе более пяти миллиардов рублей только по льготным программам, такими условиями воспользовалась фактически каждая третья семья, оформляющая ипотеку. В прошлом году эти объемы были меньше почти наполовину», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. Средний ипотечный чек вместе с этим по региону тоже вырос до 4,2 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. «Средний размер льготной ипотеки в регионе чуть выше — 4,7 миллиона рублей», — добавляют представители банка. В середине декабря в России повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке. Он увеличился с 20 до 30%. Кроме того, до этого Центробанк поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. Тогда в Сбере зафиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили в том месяце на 3,5 миллиона рублей.