Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу за 13 лет

В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков.
«Главное, что [сейчас] ребенку ничего не угрожает. Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС.
Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. 13-летняя девочка якобы плохо питалась и одевалась. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело.
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