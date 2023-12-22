Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу за 13 лет

22 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Девочка 13 лет жила с мамой в квартире (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков. «Главное, что [сейчас] ребенку ничего не угрожает. Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС. Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. 13-летняя девочка якобы плохо питалась и одевалась. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков. «Главное, что [сейчас] ребенку ничего не угрожает. Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС. Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. 13-летняя девочка якобы плохо питалась и одевалась. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело.