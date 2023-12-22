Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу за 13 лет

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Девочка 13 лет жила с мамой в квартире (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков.

«Главное, что [сейчас] ребенку ничего не угрожает. Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС.

Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. 13-летняя девочка якобы плохо питалась и одевалась. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело.

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В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков. «Главное, что [сейчас] ребенку ничего не угрожает. Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС. Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. 13-летняя девочка якобы плохо питалась и одевалась. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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