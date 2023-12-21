21 декабря 2023

Курганцы обсуждают возможное увольнение главы депздрава Сигидаева и его замов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, сигидаев алексей, шевченко назар
В Кургане обсуждают возможную смену руководства депздрава Фото:

В Кургане обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку называют директора департамента Алексея Сигидаева, его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи, рассказали URA.RU сразу несколько источников из сферы здравоохранениях.

«Медики обсуждают вероятную отставку руководства департамента Курганской области. Говорят, должности могут покинуть директор Алексей Сигидаев, заместители директора Назар Шевченко и Елена Островских, а также начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи. Говорят, в Москве обратили внимание на многочисленные жалобы от жителей и медиков», — рассказал источник.

Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее стало известно, что должностей лишились руководители двух больниц: Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина (назначена в мае 2022 года) и Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко (назначен в сентябре 2023 года), а также его заместитель. Они написали заявления на увольнение по собственному желанию по семейным обстоятельствам, уточнили в депздраве.

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В Кургане обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку называют директора департамента Алексея Сигидаева, его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи, рассказали URA.RU сразу несколько источников из сферы здравоохранениях. «Медики обсуждают вероятную отставку руководства департамента Курганской области. Говорят, должности могут покинуть директор Алексей Сигидаев, заместители директора Назар Шевченко и Елена Островских, а также начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи. Говорят, в Москве обратили внимание на многочисленные жалобы от жителей и медиков», — рассказал источник. Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что должностей лишились руководители двух больниц: Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина (назначена в мае 2022 года) и Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко (назначен в сентябре 2023 года), а также его заместитель. Они написали заявления на увольнение по собственному желанию по семейным обстоятельствам, уточнили в депздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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