Курганцы обсуждают возможное увольнение главы депздрава Сигидаева и его замов

22 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают возможную смену руководства депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку называют директора департамента Алексея Сигидаева, его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи, рассказали URA.RU сразу несколько источников из сферы здравоохранениях. «Медики обсуждают вероятную отставку руководства департамента Курганской области. Говорят, должности могут покинуть директор Алексей Сигидаев, заместители директора Назар Шевченко и Елена Островских, а также начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи. Говорят, в Москве обратили внимание на многочисленные жалобы от жителей и медиков», — рассказал источник. Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что должностей лишились руководители двух больниц: Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина (назначена в мае 2022 года) и Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко (назначен в сентябре 2023 года), а также его заместитель. Они написали заявления на увольнение по собственному желанию по семейным обстоятельствам, уточнили в депздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку называют директора департамента Алексея Сигидаева, его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи, рассказали URA.RU сразу несколько источников из сферы здравоохранениях. «Медики обсуждают вероятную отставку руководства департамента Курганской области. Говорят, должности могут покинуть директор Алексей Сигидаев, заместители директора Назар Шевченко и Елена Островских, а также начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи. Говорят, в Москве обратили внимание на многочисленные жалобы от жителей и медиков», — рассказал источник. Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что должностей лишились руководители двух больниц: Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина (назначена в мае 2022 года) и Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко (назначен в сентябре 2023 года), а также его заместитель. Они написали заявления на увольнение по собственному желанию по семейным обстоятельствам, уточнили в депздраве.