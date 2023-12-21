В Нижневартовске спасли от закрытия культовое итальянское кафе

В Нижневартовске (ХМАО) нашли способ не закрывать итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение хотели продать из-за реконструкции здания, в котором находилось кафе. Но предпринимателям удалось найти другое подходящее место, рассказал URA.RU ресторатор Сергей Шапкин.
«Нашли для себя интересное помещение по условиям и местоположению. Переезд в черте города всегда проще. Просто на тот момент [когда кафе планировали закрыть], я не видел никаких других помещений. Дровяную печь проблематично, конечно, перевезти. Но она разбирается и собирается заново», — пояснил журналисту агентства Шапкин.
Кафе долгое время арендовало помещение в одном из городских театров. Но в здании решили провести капитальный ремонт, который продлится около года. Поэтому владельцы заведения хотели распродать его и закрыть насовсем.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется мистическая кофейня Gaia с астрологом и сексологом. Также в городе появится семейное кафе «Воробушек» в формате кулинарной студии.
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