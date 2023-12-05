В Сургуте откроется детское кафе с кулинарной студией

06 декабря 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В новом кафе будет работать игровая комната в формате кулинарной студии Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) В Сургуте откроется детское кафе «Воробушек». В заведении будет работать игровая комната в формате кулинарной студии, где дети смогут научиться готовить. Об этом URA.RU рассказал владелец Алексей Гулякин.



«В игровой комнате вместо сухого бассейна с шариками будет профессиональный поварской инвентарь, адаптированный под детские размеры. Ребенок под присмотром су-шефа сможет испечь кекс, научиться делать нарезку. Также будет отдельная зона для мастер-классов», — поделился с корреспондентом агентства Гулякин.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната.

В Сургуте откроется детское кафе «Воробушек». В заведении будет работать игровая комната в формате кулинарной студии, где дети смогут научиться готовить. Об этом URA.RU рассказал владелец Алексей Гулякин. «В игровой комнате вместо сухого бассейна с шариками будет профессиональный поварской инвентарь, адаптированный под детские размеры. Ребенок под присмотром су-шефа сможет испечь кекс, научиться делать нарезку. Также будет отдельная зона для мастер-классов», — поделился с корреспондентом агентства Гулякин. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната.