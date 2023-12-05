В Сургуте откроется детское кафе с кулинарной студией

В Сургуте откроется детское кафе «Воробушек». В заведении будет работать игровая комната в формате кулинарной студии, где дети смогут научиться готовить. Об этом URA.RU рассказал владелец Алексей Гулякин.
«В игровой комнате вместо сухого бассейна с шариками будет профессиональный поварской инвентарь, адаптированный под детские размеры. Ребенок под присмотром су-шефа сможет испечь кекс, научиться делать нарезку. Также будет отдельная зона для мастер-классов», — поделился с корреспондентом агентства Гулякин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната.
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