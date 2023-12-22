Пермяков зовут кормить вахтовиков в ЯНАО за зарплату в 180 тысяч

22 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Поварам необходимо соблюдать стандарты и требования индустрии питания (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жителям Пермского края ООО «Стройгазсервис» предлагает работу вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в северных регионах, в том числе в ЯНАО. Речь о вакансиях поваров, которым готовы платить заработную плату в 180 тысяч рублей. Столько обещают выплатить за вахту в 60 отработанных смен. В обязанности входит приготовление еды для вахтовиков-строителей и других рабочих. «В ООО „Стройгазсервис“ открыта вакансия „Повар“ для жителей Пермского края. Работа в столовой вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также ЯНАО. Обязанности — ежедневное приготовление блюд, напитков, кулинарных изделий и другой продукции по заявленному меню. Условия: вахтовый метод работы — график 60/30, 60/60. За вахту в 60 смен зарплата составит 180 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Среди требований указаны опыт работы поваром не менее года, наличие профильного образования, санитарной книжки, отсутствие показаний для работы в суровых климатических условиях. Также поварам необходимо обладать знаниями технологического процесса приготовления пищи и уметь соблюдать стандарты и требования индустрии питания. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагаю работу вахтовым методом на объектах в Норильске. Там необходимо трудиться на строительстве резервуаров для промпроизводств за зарплату в 300 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края ООО «Стройгазсервис» предлагает работу вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в северных регионах, в том числе в ЯНАО. Речь о вакансиях поваров, которым готовы платить заработную плату в 180 тысяч рублей. Столько обещают выплатить за вахту в 60 отработанных смен. В обязанности входит приготовление еды для вахтовиков-строителей и других рабочих. «В ООО „Стройгазсервис“ открыта вакансия „Повар“ для жителей Пермского края. Работа в столовой вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также ЯНАО. Обязанности — ежедневное приготовление блюд, напитков, кулинарных изделий и другой продукции по заявленному меню. Условия: вахтовый метод работы — график 60/30, 60/60. За вахту в 60 смен зарплата составит 180 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Среди требований указаны опыт работы поваром не менее года, наличие профильного образования, санитарной книжки, отсутствие показаний для работы в суровых климатических условиях. Также поварам необходимо обладать знаниями технологического процесса приготовления пищи и уметь соблюдать стандарты и требования индустрии питания. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагаю работу вахтовым методом на объектах в Норильске. Там необходимо трудиться на строительстве резервуаров для промпроизводств за зарплату в 300 тысяч рублей.