Пермяков зовут кормить вахтовиков в ЯНАО за зарплату в 180 тысяч

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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, столовая, пища, приготовление еды, повар, кухня
Поварам необходимо соблюдать стандарты и требования индустрии питания (архивное фото) Фото:

Жителям Пермского края ООО «Стройгазсервис» предлагает работу вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в северных регионах, в том числе в ЯНАО. Речь о вакансиях поваров, которым готовы платить заработную плату в 180 тысяч рублей. Столько обещают выплатить за вахту в 60 отработанных смен. В обязанности входит приготовление еды для вахтовиков-строителей и других рабочих.

«В ООО „Стройгазсервис“ открыта вакансия „Повар“ для жителей Пермского края. Работа в столовой вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также ЯНАО. Обязанности — ежедневное приготовление блюд, напитков, кулинарных изделий и другой продукции по заявленному меню. Условия: вахтовый метод работы — график 60/30, 60/60. За вахту в 60 смен зарплата составит 180 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Среди требований указаны опыт работы поваром не менее года, наличие профильного образования, санитарной книжки, отсутствие показаний для работы в суровых климатических условиях. Также поварам необходимо обладать знаниями технологического процесса приготовления пищи и уметь соблюдать стандарты и требования индустрии питания.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагаю работу вахтовым методом на объектах в Норильске. Там необходимо трудиться на строительстве резервуаров для промпроизводств за зарплату в 300 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края ООО «Стройгазсервис» предлагает работу вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в северных регионах, в том числе в ЯНАО. Речь о вакансиях поваров, которым готовы платить заработную плату в 180 тысяч рублей. Столько обещают выплатить за вахту в 60 отработанных смен. В обязанности входит приготовление еды для вахтовиков-строителей и других рабочих. «В ООО „Стройгазсервис“ открыта вакансия „Повар“ для жителей Пермского края. Работа в столовой вахтовым методом на строительстве объектов нефтегазовой отрасли в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также ЯНАО. Обязанности — ежедневное приготовление блюд, напитков, кулинарных изделий и другой продукции по заявленному меню. Условия: вахтовый метод работы — график 60/30, 60/60. За вахту в 60 смен зарплата составит 180 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Среди требований указаны опыт работы поваром не менее года, наличие профильного образования, санитарной книжки, отсутствие показаний для работы в суровых климатических условиях. Также поварам необходимо обладать знаниями технологического процесса приготовления пищи и уметь соблюдать стандарты и требования индустрии питания. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагаю работу вахтовым методом на объектах в Норильске. Там необходимо трудиться на строительстве резервуаров для промпроизводств за зарплату в 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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