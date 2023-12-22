22 декабря 2023

На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария
Электромобиль съехал в кювет на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото:

На 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек. В Тюменском областном управлении ГИБДД уточняют, что электромобиль съехал в кювет.

«Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

Движение в месте ДТП не ограничено, там работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются.

Фото:

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На 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек. В Тюменском областном управлении ГИБДД уточняют, что электромобиль съехал в кювет. «Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Движение в месте ДТП не ограничено, там работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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