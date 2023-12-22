Электромобиль съехал в кювет на трассе Екатеринбург-Тюмень
На 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек. В Тюменском областном управлении ГИБДД уточняют, что электромобиль съехал в кювет.
«Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
Движение в месте ДТП не ограничено, там работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются.
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