На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек. Фото

23 декабря 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Электромобиль съехал в кювет на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек. В Тюменском областном управлении ГИБДД уточняют, что электромобиль съехал в кювет. «Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Движение в месте ДТП не ограничено, там работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются. Фото: ГИБДД Тюменской области https://t.me/gibdd72/10951

На 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек. В Тюменском областном управлении ГИБДД уточняют, что электромобиль съехал в кювет. «Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Движение в месте ДТП не ограничено, там работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются.