Психиатр Исаев предупредил об опасности шампанского

Психиатр Исаев: шампанское — первая ступенька к алкогольной зависимости

23 декабря 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Психиатр Руслан Исаев рекомендует с осторожностью употреблять шампанское в новогодние праздники Фото: Размик Закарян © URA.RU Психологические стереотипы, которые связаны с шампанским, заставляют людей забывать о составе и опасности этого напитка, что может привести к зависимости. Об этом рассказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. «Употребляя это вино, человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. <…> Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится. Поэтому итоговый результат — это суммарно накопленная концентрация алкоголя за энное количество времени», — повествует Исаев в интервью с радио Sputnik. Врач рекомендует при первом же подозрении на формирование зависимости от алкоголя обращаться к специалисту. Также он предупреждает, что в новогодние праздники нужно быть особенно внимательными к себе и близким, так как зачастую именно в этот период люди теряют контроль над собой. Телеведущая Алена Водонаева призывала запретить «детское шампанское». Так она поддержала депутата Госдумы Султана Хамзаева, намеренного запретить название «детское шампанское», и призывающего наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.

Психологические стереотипы, которые связаны с шампанским, заставляют людей забывать о составе и опасности этого напитка, что может привести к зависимости. Об этом рассказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. «Употребляя это вино, человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. <…> Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится. Поэтому итоговый результат — это суммарно накопленная концентрация алкоголя за энное количество времени», — повествует Исаев в интервью с радио Sputnik. Врач рекомендует при первом же подозрении на формирование зависимости от алкоголя обращаться к специалисту. Также он предупреждает, что в новогодние праздники нужно быть особенно внимательными к себе и близким, так как зачастую именно в этот период люди теряют контроль над собой. Телеведущая Алена Водонаева призывала запретить «детское шампанское». Так она поддержала депутата Госдумы Султана Хамзаева, намеренного запретить название «детское шампанское», и призывающего наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.