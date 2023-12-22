22 декабря 2023

Психиатр Исаев предупредил об опасности шампанского

Психиатр Исаев: шампанское — первая ступенька к алкогольной зависимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, шампанское, игристое
Психиатр Руслан Исаев рекомендует с осторожностью употреблять шампанское в новогодние праздники Фото:

Психологические стереотипы, которые связаны с шампанским, заставляют людей забывать о составе и опасности этого напитка, что может привести к зависимости. Об этом рассказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Употребляя это вино, человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. <…> Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится. Поэтому итоговый результат — это суммарно накопленная концентрация алкоголя за энное количество времени», — повествует Исаев в интервью с радио Sputnik.

Врач рекомендует при первом же подозрении на формирование зависимости от алкоголя обращаться к специалисту. Также он предупреждает, что в новогодние праздники нужно быть особенно внимательными к себе и близким, так как зачастую именно в этот период люди теряют контроль над собой.

Телеведущая Алена Водонаева призывала запретить «детское шампанское». Так она поддержала депутата Госдумы Султана Хамзаева, намеренного запретить название «детское шампанское», и призывающего наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.

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Психологические стереотипы, которые связаны с шампанским, заставляют людей забывать о составе и опасности этого напитка, что может привести к зависимости. Об этом рассказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. «Употребляя это вино, человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. <…> Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится. Поэтому итоговый результат — это суммарно накопленная концентрация алкоголя за энное количество времени», — повествует Исаев в интервью с радио Sputnik. Врач рекомендует при первом же подозрении на формирование зависимости от алкоголя обращаться к специалисту. Также он предупреждает, что в новогодние праздники нужно быть особенно внимательными к себе и близким, так как зачастую именно в этот период люди теряют контроль над собой. Телеведущая Алена Водонаева призывала запретить «детское шампанское». Так она поддержала депутата Госдумы Султана Хамзаева, намеренного запретить название «детское шампанское», и призывающего наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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