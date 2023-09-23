Депутат Трофимов: СССР передал Крым УССР, сославшись на несуществующий документ

Крым вернулся в состав России в 2014 году Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Когда руководство СССР решило передать Крым Украинской ССР, оно сослалось на несуществующий документ. Об этом заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — заявил Сергей Трофимов, его слова передает РИА Новости. Крым вошел в состав УССР в 1954 году.

Трофимов отметил, что рабочая группа изучила архивы документов касательно передачи Крыма УССР. Она не нашла совместного постановления от РСФСР и УССР. Были только отдельные постановления от двух республик, однако общего документа группа не нашла. Документ о передаче Крыма УССР — это подтверждение указа президиума Верховного совета СССР, который ссылается на не существующий документ. По результатам анализа стало ясно, что были нарушены три конституции: СССР, РСФСР и УССР.

По словам Трофимова, для передачи Крыма УССР также следовало провести референдум в РСФСР. Однако этого не было.

После распада СССР Крым остался в составе Украины. В 2014 году он вошел в состав России в результате референдума. Во время спецоперации Крым стал главной военной целью Киева. К тому же звучали заявления о захвате полуострова во время контрнаступления. Подразделения армии России, которые находятся в Крыму, защищают гражданское население.