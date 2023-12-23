Россияне стали хранить больше валюты в банках страны

Валютные депозиты россиян увеличились в ноябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Валютные депозиты российских граждан в банках страны в ноябре показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных Центрального банка (ЦБ) России.

«Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре этого года впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов», — передает содержание отчета ЦБ РФ РИА Новости. Там добавили, что с начала прошлого года валютные депозиты постоянно уменьшались, и только в ноябре 2022 года мы наблюдали изменение этой тенденции.

Отмечается, что объем этих депозитов остается минимальным с начала 2008 года. Валютный депозит представляет из себя временно свободную сумму денежных средств в иностранной валюте, которая размещается вкладчиком в банке на определенный срок или без определенного срока. В обмен за это размещение, банк начисляет проценты вкладчику, которые указываются в договоре.

После последнего повышения ключевой ставки Центробанка в 2023 году россияне стали активнее привлекать свои средства в банки. По данным пяти крупных кредитных организаций, входящих в топ-20, наблюдается рекордный рост сумм, размещенных гражданами РФ на срочных вкладах. Одновременно с этим большинство россиян в возрасте до 35 лет выразили недоверие к вкладам в качестве средства накоплений и предпочли инвестировать в недвижимость и бизнес, передает телеканал 360.