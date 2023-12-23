Еще одного бизнес-тренера обвинили в мошенничестве на сотни тысяч

Baza: бизнес-тренера Темченко обвинили в мошенничестве на 200 тысяч рублей

23 декабря 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Бизнес-тренера Максима Темченко обвиняют в мошенничестве на сотни тысяч, пишет Baza Фото: Алексей Гущин © URA.RU Еще один бизнес-тренер стал объектом обвинений в мошенничестве на сотни тысяч рублей. В этот раз в центре внимания оказался известный тренер и видеоблогер Максим Темченко. «Известного бизнес-тренера и ютуб-блогера Максима Темченко обвиняют в мошенничестве на 200 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что один из клиентов, купивших его курс по достижению финансового успеха, подал заявление, в котором обвиняет его в мошенничестве. Согласно представленным данным, 50-летняя Надежда стала инициатором обвинений против блогера. Осенью 2023 года Надежда случайно наткнулась на курс «Как стать миллионером», проводимый Максимом Темченко. Привлеченная его историей о финансовом успехе, она решила приобрести его. Однако после прохождения нескольких уроков она была разочарована. Надежда утверждает, что материал на курсе был неполным и обещания о финансовой независимости не сбылись. В своем заявлении она обвиняет Максима Темченко в масштабном обмане клиентов путем предоставления ложных обещаний и невыполнения своих обязательств, передает telegram-канал. Ранее бизнес-коуча Аяза Шабутдинова также задержали в Москве по обвинению в мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, в том числе организации группы по мошенничеству в крупном размере. Шабутдинов отрицает свою вину и находится под стражей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еще один бизнес-тренер стал объектом обвинений в мошенничестве на сотни тысяч рублей. В этот раз в центре внимания оказался известный тренер и видеоблогер Максим Темченко. «Известного бизнес-тренера и ютуб-блогера Максима Темченко обвиняют в мошенничестве на 200 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что один из клиентов, купивших его курс по достижению финансового успеха, подал заявление, в котором обвиняет его в мошенничестве. Согласно представленным данным, 50-летняя Надежда стала инициатором обвинений против блогера. Осенью 2023 года Надежда случайно наткнулась на курс «Как стать миллионером», проводимый Максимом Темченко. Привлеченная его историей о финансовом успехе, она решила приобрести его. Однако после прохождения нескольких уроков она была разочарована. Надежда утверждает, что материал на курсе был неполным и обещания о финансовой независимости не сбылись. В своем заявлении она обвиняет Максима Темченко в масштабном обмане клиентов путем предоставления ложных обещаний и невыполнения своих обязательств, передает telegram-канал. Ранее бизнес-коуча Аяза Шабутдинова также задержали в Москве по обвинению в мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, в том числе организации группы по мошенничеству в крупном размере. Шабутдинов отрицает свою вину и находится под стражей.