Рейс Utair из Сочи не может вылететь в Тюмень из-за погоды. Скрин

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Рейс в Тюмень переносился дважды Фото:

Вылет рейса авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря задерживается из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе сочинского аэропорта.

«Задержка рейс авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря. Причина — погодные условия», — сообщили в справочной службе аэропорта Сочи.

Информация о переносе рейса номер 514 подтверждается данными онлайн-табло. Он должен был вылететь в 11:30 по мск, но был смещен дважды. По последним данным вылет должен состояться в 13:20 мск. Регистрация на рейс завершена.

В Сочи 19 самолетов 23 декабря не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. На город обрушились сильные ветра и обильные осадки.

Рейс из Сочи в Тюмень должен вылететь в 13:20 по времени мск
Рейс из Сочи в Тюмень должен вылететь в 13:20 по времени мск

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Вылет рейса авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря задерживается из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе сочинского аэропорта. «Задержка рейс авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря. Причина — погодные условия», — сообщили в справочной службе аэропорта Сочи. Информация о переносе рейса номер 514 подтверждается данными онлайн-табло. Он должен был вылететь в 11:30 по мск, но был смещен дважды. По последним данным вылет должен состояться в 13:20 мск. Регистрация на рейс завершена. В Сочи 19 самолетов 23 декабря не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. На город обрушились сильные ветра и обильные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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