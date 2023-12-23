Вылет рейса авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря задерживается из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе сочинского аэропорта.
«Задержка рейс авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря. Причина — погодные условия», — сообщили в справочной службе аэропорта Сочи.
Информация о переносе рейса номер 514 подтверждается данными онлайн-табло. Он должен был вылететь в 11:30 по мск, но был смещен дважды. По последним данным вылет должен состояться в 13:20 мск. Регистрация на рейс завершена.
В Сочи 19 самолетов 23 декабря не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. На город обрушились сильные ветра и обильные осадки.
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