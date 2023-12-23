Происшествия Рейс Utair из Сочи не может вылететь в Тюмень из-за погоды. Скрин 23 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 + Рейс в Тюмень переносился дважды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вылет рейса авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря задерживается из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе сочинского аэропорта. «Задержка рейс авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря. Причина — погодные условия», — сообщили в справочной службе аэропорта Сочи. Информация о переносе рейса номер 514 подтверждается данными онлайн-табло. Он должен был вылететь в 11:30 по мск, но был смещен дважды. По последним данным вылет должен состояться в 13:20 мск. Регистрация на рейс завершена. В Сочи 19 самолетов 23 декабря не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. На город обрушились сильные ветра и обильные осадки. Рейс из Сочи в Тюмень должен вылететь в 13:20 по времени мск Онлайн-табло аэропорта Сочи Вылет рейса авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря задерживается из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе сочинского аэропорта. «Задержка рейс авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень 23 декабря. Причина — погодные условия», — сообщили в справочной службе аэропорта Сочи. Информация о переносе рейса номер 514 подтверждается данными онлайн-табло. Он должен был вылететь в 11:30 по мск, но был смещен дважды. По последним данным вылет должен состояться в 13:20 мск. Регистрация на рейс завершена. В Сочи 19 самолетов 23 декабря не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. На город обрушились сильные ветра и обильные осадки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям