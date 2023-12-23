Путин отреагировал на решение «Справедливой России» по выборам президента

Глава РФ Владимир Путин поддержал «Справедливую Россию — За правду» («СР»), которая не стала выдвигать кандидата от своей партии на выборы-2024. Об этом Путин заявил в послании съезду «СР».
«Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит
Ранее «СР» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы-2024. Как отмечал председатель партии Сергей Миронов, организация будет работать параллельно с избирательным штабом. Главная цель «СР» — это повышение явки избирателей.
На данный момент число претендентов на выборы составляет 29. При этом 16 человек подали заявку недавно, 20 декабря, передает телеканал 360.
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