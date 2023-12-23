Путин отреагировал на решение «Справедливой России» по выборам президента

Путин поддержал «СР», которая не стала выдвигать кандидата на выборы-2024

23 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на развитие отношений с «Справедливой Россией — За правду» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава РФ Владимир Путин поддержал «Справедливую Россию — За правду» («СР»), которая не стала выдвигать кандидата от своей партии на выборы-2024. Об этом Путин заявил в послании съезду «СР». «Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Ранее «СР» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы-2024. Как отмечал председатель партии Сергей Миронов, организация будет работать параллельно с избирательным штабом. Главная цель «СР» — это повышение явки избирателей. На данный момент число претендентов на выборы составляет 29. При этом 16 человек подали заявку недавно, 20 декабря, передает телеканал 360.

Глава РФ Владимир Путин поддержал «Справедливую Россию — За правду» («СР»), которая не стала выдвигать кандидата от своей партии на выборы-2024. Об этом Путин заявил в послании съезду «СР». «Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Ранее «СР» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы-2024. Как отмечал председатель партии Сергей Миронов, организация будет работать параллельно с избирательным штабом. Главная цель «СР» — это повышение явки избирателей. На данный момент число претендентов на выборы составляет 29. При этом 16 человек подали заявку недавно, 20 декабря, передает телеканал 360.