Путин отреагировал на решение «Справедливой России» по выборам президента

Путин поддержал «СР», которая не стала выдвигать кандидата на выборы-2024
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин заявил, что рассчитывает на развитие отношений с «Справедливой Россией — За правду» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава РФ Владимир Путин поддержал «Справедливую Россию — За правду» («СР»), которая не стала выдвигать кандидата от своей партии на выборы-2024. Об этом Путин заявил в послании съезду «СР».

«Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Ранее «СР» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы-2024. Как отмечал председатель партии Сергей Миронов, организация будет работать параллельно с избирательным штабом. Главная цель «СР» — это повышение явки избирателей.

На данный момент число претендентов на выборы составляет 29. При этом 16 человек подали заявку недавно, 20 декабря, передает телеканал 360.

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Глава РФ Владимир Путин поддержал «Справедливую Россию — За правду» («СР»), которая не стала выдвигать кандидата от своей партии на выборы-2024. Об этом Путин заявил в послании съезду «СР». «Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Ранее «СР» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы-2024. Как отмечал председатель партии Сергей Миронов, организация будет работать параллельно с избирательным штабом. Главная цель «СР» — это повышение явки избирателей. На данный момент число претендентов на выборы составляет 29. При этом 16 человек подали заявку недавно, 20 декабря, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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