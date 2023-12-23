Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске в категории парное катание. Они получили золото.
«Мишина и Галлямов набрали 244,85 по сумме двух программ, получив золото», — передает Sport 24. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 236,32 балла, а третье место получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с 227,97 баллами.
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске в категории парное катание. Они получили золото. «Мишина и Галлямов набрали 244,85 по сумме двух программ, получив золото», — передает Sport 24. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 236,32 балла, а третье место получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с 227,97 баллами.