Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили золото Фото:

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске в категории парное катание. Они получили золото.

«Мишина и Галлямов набрали 244,85 по сумме двух программ, получив золото», — передает Sport 24. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 236,32 балла, а третье место получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с 227,97 баллами.

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске в категории парное катание. Они получили золото. «Мишина и Галлямов набрали 244,85 по сумме двух программ, получив золото», — передает Sport 24. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 236,32 балла, а третье место получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с 227,97 баллами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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